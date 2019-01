17 gen 2019 20:41

BECKHAM FOLIES – LO "SPICE BOY" SPENDE 5MILA EURO PER LA COPERTA DELLA SUA CAGNOLINA – L’ADORABILE COCKER SPANEL E’ UNA VERA STAR: NON SOLO HA UN PROFILO INSTAGRAM PERSONALE MOLTO SEGUITO, MA VIENE TRATTATA COME UNA VERA PRINCIPESSA - UNA VOLTA ALLA SETTIMANA VIENE CONDOTTA IN UN SALONE DI NOTTING HILL PER UN TRATTAMENTO DI BELLEZZA.