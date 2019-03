28 mar 2019 09:55

BELEN, DILETTA-CI: “CHE PROBLEMI HA LA FERRARI? SI ANDASSE A RITOCCARE PURE LEI, VEDIAMO SE VIENE FUORI BELLA COME LA LEOTTA" – LA SHOWGIRL ARGENTINA ATTACCA LA GIORNALISTA RAI CHE AVEVA ACCUSATO LA CONDUTTRICE 'DAZN' DI ESSERE RICORSA ALLA CHIRURGIA ESTETICA PER ACCELERARE LA SUA CARRIERA: "COMMENTI DETTATI DALL’INVIDIA, DILETTA PIACE A TUTTI, È UNA RAGAZZA SEMPLICE NON DI NICCHIA" – VIDEO+FOTO DA SBALLO