BUFFON "CASSINTEGRATO" - 'L'EQUIPE', CHE NON HA BUONI RAPPORTI COL PSG, BOCCIA LA PRESTAZIONE DI SUPERGIGI NELLA PARTITA VINTA CON LA STELLA ROSSA: "UNICO PERDENTE, SUL GOL NON CHIUDE BENE" - 'PARISIEN' E 'FRANCE FOOTBALL' DIFENDONO L'EX JUVENTINO

Un "cassintegrato", e "unico perdente". Piovono insulti su Gianluigi Buffon. Il quotidiano sportivo L'Equipe, il più prestigioso di Francia ed Europa, non ha buoni rapporti con il Psg: recentemente ha pubblicato prime pagine che si rifacevano ad indiscrezioni secondo le quali il club parigino dovrebbe vendere sia Mbappé sia Neymar per ripianare i debiti e non indurre la Uefa ad escluderli dalla Champions.

All'indomani della partita vinta a Belgrado 4-1 contro la Stella Rossa, che ha consegnato il primo posto nel girone, ha attaccato duramente il portiere italiano senza validi motivi, solo per il fatto di essere stato quasi inoperoso e di aver incassato un gol.

A molti giornalisti francesi non è nemmeno andato giù il commento, ironico, di Buffon sulla sua ex squadra: "Mi piacerebbe affrontare la Juve ma mai in finale perché quello sarebbe un colpo basso". Proprio quello che gli ha tirato la stampa transalpina. Altro che finale di carriera con meno pressioni...

Da gazzetta.it

Vittoria, qualificazione e primo posto. Meglio di così, difficile, verrebbe da dire. E così infatti scrive anche Gianluigi Buffon via Instagram per commentare la serata di Champions del Psg, uscito con un netto 4-1 dal campo della Stella Rossa, dove né il Liverpool (2-0), né il Napoli (1-1) erano riusciti ad imporsi.

Tutti contenti, dunque. Anzi no. Per l’Équipe la nota stonata sarebbe proprio l’ex bianconero, titolare, reo però di non aver parato il tiro del serbo Gobeljic per il momentaneo 2-1. Abbastanza per bocciare l’italiano, comunque promosso da Parisien e France Football. E con l’occasione spingere la candidatura di Areola, ieri in panchina. E soprattutto francese di passaporto.

RITARDO — “Primo tempo da cassintegrato, attivo sulla prima occasione calda, ma non chiude bene sul gol”: voto 4 (che in Francia corrisponde al 5 italiano). Così la pagella dell’Équipe che però poi si accanisce con un pezzo specifico, dal titolo polemico: “Buffon, unico perdente”. Valutazione scivolosa, come riconosce paradossalmente lo stesso quotidiano: “Il giudizio può sembrare severo, ma ha commesso un errore”. Anche se “coperto da Bernat, colpevole in marcatura, Buffon era in leggero ritardo sul tiro a fil di palo”. Uno degli indizi, per il quotidiano, che confermerebbero “la spiacevole sensazione che Buffon senta sempre più i suoi 41 anni (che compirà il 28 gennaio)”.

