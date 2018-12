BUM BUM WANDA! “VOLEVANO CEDERE ICARDI ALLA JUVE” - LA MOGLIE E PROCURATRICE DI ICARDI A 'TIKI TAKA' SGANCIA LA BOMBA: "PENSAVANO A UNO SCAMBIO CON HIGUAIN" – SUL RINNOVO CON L’INTER DICE: “SIAMO LONTANISSIMI. ICARDI È UN GIOCATORE CHE NON SI DEVE DISCUTERE, DEVE RINNOVARE PUNTO E BASTA. LA PRIORITA’ E’ RESTARE IN NERAZZURRO" – LA FRECCIATA A SUNING

Il suo tweet sul rinnovo di Icardi aveva fatto scalpore, ma Wanda Nara ha chiarito l'equivoco. E non solo: ha anche svelato importanti retroscena di mercato, tra cui la concreta possibilità estiva di vedere il marito e assistito Mauro Icardi vestire il bianconero della Juve. Lo ha fatto all'interno della trasmissione Tiki-Taka.

"Oggi ero a Londra per il rinnovo di Icardi con Nike: ha firmato per nove anni" ha spiegato Wanda Nara, chiarendo una volta per tutte il criptico tweet apparso nei giorni scorsi sul suo profilo in cui si parlava di un rinnovo.

Non c'è di mezzo l'Inter, almeno per ora, spiega l'argentina: "Siamo lontanissimi. O meglio, non siamo vicini come si dice. Mi devo sedere e parlare e ancora non l’ho fatto. Mi dà fastidio quello che è stato scritto in questi giorni:, nessuno mi ha chiamato per chiedermi spiegazioni".

"Icardi è un giocatore che non si deve discutere, deve rinnovare punto e basta" ha aggiunto Wanda. "Mi viene da ridere quando sento che Icardi non ha mercato. Penso che l’Inter possa pagare il rinnovo. La priorità è rimanere in nerazzurro, ovviamente".

Il rinnovo di Icardi è comunque nelle idee dell'Inter, come svela la stessa procuratrice, che non si risparmia una frecciata a Suning per la gestione: "La società mi aveva contattata nel mezzo della Champions, ma avevo risposto che era preferibile aspettare dopo il girone. Avete visto quanto ci tenevo anch’io e quanto ho pianto. Perché devo sempre fare io la figuraccia? Perché non si dice qualcosa a Suning?“.

Poi il retroscena nel mercato estivo: "Nell'ultimo mercato era quasi con un piede fuori. Dove voleva andare? No, dove lo volevano mandare: qua vicino, alla Juve. È stato Mauro a lasciare da parte i soldi per rimanere all'Inter".

Quando è stato sollevato il tema che la Juventus e l'Inter pensavano a uno scambio tra Higuain e Icardi, Wanda Nara ha annuito. "A me hanno detto che ci sarebbe stata la coppia Cristiano Ronaldo-Icardi, e ho pensato 'guarda la Juve cosa mi dice per convincermi'. Mi hanno detto 'se non prendiamo Icardi non prendiamo nessun altro'".

