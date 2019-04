CAFONALINO DELLO PSICODRAMMA GIALLOROSSO - RANIERI DICE CHE NON SI DIMETTE (PER ORA...) - NON SAREBBE PRATICABILE IL RITORNO DI DI FRANCESCO, AL QUALE PALLOTTA HA RIVOLTO CRITICHE PESANTI SUBITO DOPO L’ESONERO – IN TRIBUNA DA VELTRONI CON LA FIGLIA AL TIFOSO DEL BOLOGNA CASINI, LA CREW DI ULTIMO, MALAGO’ CON OCCHIALI DA POKERISTA, BONIEK CON NUANCE ARANCIONE. LA LINGUINA DI TOTTI, OSVALDO CHE PUBBLICA UNA FOTO RIVELATRICE

Guido D'Ubaldo per www.corrieredellosport.it

walter veltroni e figlia foto mezzelani gmt001

Claudio Ranieri è un gentleman e riesce a contenere la rabbia per una sconfitta che sembra il segno di una resa. Il Napoli stravince all’Olimpico, con una dimostrazione di superiorità che poche altre volte aveva evidenziato in questo stadio. La Roma ha perso l’ennesima occasione. Il quarto posto che vale la qualificazione alla Champions sembra ormai un miraggio, con Pallotta che da Boston accusa i giocatori e rinvia ancora una volta il suo viaggio a Roma.

ultimo foto mezzelani gmt011

Claudio Ranieri è stato chiamato per cercare di evitare lo sfascio, ma l’esperto allenatore sembra impotente di fronte all’incapacità di reazione da parte del gruppo. Le ha provate tutte, ma questi giocatori esultano poco anche dopo i gol, in campo si scambiano animatamente opinioni divergenti e non riescono neppure a mostrarsi delusi.

malago' giulia de sica foto mezzelani gmt038

IL PENSIERO DI MOLLARE - Ieri in conferenza stampa Ranieri ha escluso l’ipotesi delle dimissioni in caso di nuova sconfitta contro la Fiorentina: «Non ci penso, perché sapevo cosa ci fosse in ballo. Devo fare quadrato e cercare di salvare il salvabile. Non riusciamo ad allenarci, tra infortuni e nazionali ho lavorato con sette giocatori. Posso solo ringraziare quei ragazzi che pur avendo problemi hanno voluto giocare, significa che ci tengono, che vorrebbero reagire, ma il Napoli ha meritato. Grande squadra, tutti si muovono, sono in un momento di forma eccellente, complimenti a loro», ha detto il tecnico.

malagò e verdone foto mezzelani gmt050

Ma la delusione è grande e in caso di un nuovo tracollo potrebbe prendere questa decisione, per mettere i giocatori davanti alle loro responsabilità. La società proverà in tutti i modi a convincerlo a restare sulla nave che affonda fino alla fine, perché i dirigenti non considerano una soluzione praticabile il ritorno di Di Francesco, al quale Pallotta ha rivolto critiche pesanti subito dopo l’esonero. Ranieri non riesce ad accettare prestazioni come quella di ieri. Ma se dovesse dimettersi chiuderebbe definitivamente il rapporto con la Roma, che invece gli ha promesso la scrivania da direttore tecnico per la prossima stagione. Il club sarebbe costretto a trovare un’altra soluzione tampone e veramente la stagione rischierebbe di finire in modo indecoroso.

osvaldo totti

veltroni e figlia foto mezzelani gmt003 veltroni e figlia foto mezzelani gmt002 presta e pierferdy casini foto mezzelani gmt021 francesco totti foto mezzelani gmt059 carlo verdone foto mezzelani gmt032 alberto de nigro foto mezzelani gmt030 andrea e massimo fabbricini foto mezzelani gmt018 baldissoni e viola foto mezzelani gmt064 floris e contu foto mezzelani gmt060 de laurentis foto mezzelani gmt071 francesca lollobrigida foto mezzelani gmt072 francesco totti foto mezzelani gmt058 francesco totti foto mezzelani gmt059 alberto de nigro foto mezzelani gmt030 andrea e massimo fabbricini foto mezzelani gmt018 baldissoni e viola foto mezzelani gmt064 carlo verdone foto mezzelani gmt032 de laurentis foto mezzelani gmt071 floris e contu foto mezzelani gmt060 francesca lollobrigida foto mezzelani gmt072 notaio infelisi foto mezzelani gmt076 francesco totti foto mezzelani gmt058 giovanni malagò foto mezzelani gmt053 giovanni malagò foto mezzelani gmt056 giovanni malagò foto mezzelani gmt055 giovanni malagò foto mezzelani gmt057 leonardo e tognetti foto mezzelani gmt069 malagò e boniek foto mezzelani gmt051 luigi abete foto mezzelani gmt024 malagò e palamara foto mezzelani gmt061 malago' giulia de sica foto mezzelani gmt039 malagò e palamara foto mezzelani gmt062 malagò e palamara foto mezzelani gmt063 malagò e verdone foto mezzelani gmt049 malagò giulia de sica foto mezzelani gmt037 notaio infelisi foto mezzelani gmt077 pierferdy casini foto mezzelani gmt068 pref serra foto mezzelani gmt017 pierferdy casini foto mezzelani gmt015 prof santilli foto mezzelani gmt026 pref pecoraro foto mezzelani gmt031 pref pecoraro foto mezzelani gmt029 presta e pierferdy casini foto mezzelani gmt020 questore esposito condello e lionetti foto mezzelani gmt047 questore esposito e condello foto mezzelani gmt040 questore esposito e condello foto mezzelani gmt044 questore esposito e lionetti foto mezzelani gmt066 raffaello leonardo foto mezzelani gmt065 ronchi e cosenza foto mezzelani gmt034 ronchi e cosenza foto mezzelani gmt035 rosetti e santoni foto mezzelani gmt073 rosetti e santoni foto mezzelani gmt074 ultimo foto mezzelani gmt005 ultimo foto mezzelani gmt007 ultimo foto mezzelani gmt010 ultimo foto mezzelani gmt009 veltroni e tempestilli foto mezzelani gmt036