CALLEJON E MAGIA DI MILIK: RIPARTE LA RINCORSA DEL NAPOLI CHE SI PORTA A MENO SEI DALLA JUVE - CHE SPETTACOLO AL SAN PAOLO: 4 PALI (TUTTI DELLA SQUADRA DI ANCELOTTI), TRE RETI E DIVERSE PARATE DI MERET – ESPULSO ACERBI, LUIZ FELIPE SI FA MALE (E ABBANDONA IL CAMPO IN LACRIME): SIMONE INZAGHI CONTRO LA JUVE CON LA DIFESA DA INVENTARE – IL VIDEO DEL CAPOLAVORO SU PUNIZIONE DI MILIK

Da gazzetta.it

Quattro pali (tutti dei padroni di casa), tre gol, un'espulsione, diverse parate (più di Meret che di Strakosha) e tante emozioni. Il Napoli batte la Lazio per 2-1 e accorcia momentaneamente le distanze dalla Juve capolista, ora lontana sei punti. Segnano Callejon e Milik nel primo tempo, gli azzurri colpiscono pure quattro legni (due di Milik e uno a testa per Callejon e Ruiz), ma subiscono la rete di Immobile che mette paura al San Paolo nel finale. La Lazio infatti non demorde anche dopo che Rocchi estrae il secondo cartellino giallo (dubbio) in faccia ad Acerbi, lasciandola in 10 uomini. Il Napoli però conduce in porto la vittoria, importante anche per distanziare l'Inter terza in classifica. La Lazio invece non è più in zona Champions, scavalcata dalla Roma. E se il Milan dovesse battere il Genoa, Inzaghi scivolerebbe addirittura al sesto posto.

