“NON SMETTONO DI CRESCERE” - LA STORIA DEVASTANTE DI UNA 28ENNE BRASILIANA COSTRETTA A CONVIVERE CON UNA NEUROFIBROMATOSI DA QUANDO HA DUE ANNI: “HO SUBÌTO SETTE OPERAZIONE, MA DALL’ULTIMA VOLTA LA MASSA TUMORALE È RADDOPPIATA. PESA 40 CHILI E NON SO SE QUESTA CRESCITA SI ARRESTERÀ MAI. NON POSSO LAVORARE, LA GENTE MI DERIDE, HO LA SCOLIOSI E PROBLEMI A UN OCCHIO. DEVO ANDARE IN INDIA PER…”