COME LA PRENDERA’ ICARDI? – SPALLETTI NON CONVOCA MAURITO PER LA PARTITA CON LA LAZIO: ”L’HO RITROVATO COME UN GIOCATORE NUOVO MA NON E’ ANCORA PRONTO” – IL BOMBER ARGENTINO È STATO CONVOCATO PER L’ULTIMA VOLTA VENERDÌ 8 FEBBRAIO, VIGILIA DELLA TRASFERTA DI PARMA: DA ALLORA SONO TRASCORSI 50 GIORNI- COSA DIRA' WANDA NARA DELL'ESCLUSIONE DEL SUO MA(U)RITO? - VIDEO

Da Corriere.it

Mauro Icardi non è stato convocato da Spalletti per la partita con la Lazio di domenica sera a San Siro. Ha spiegato il tecnico interista: «L’ho ritrovato per certi versi come un giocatore nuovo perché è tanto che non si allenava con noi e visto tutto quello che è successo in questo lungo periodo ritengo che non sia ancora pronto ad aiutare la squadra per la gara con la Lazio. Ci sono cose nuove che sono successe da dover valutare. Per le prossime partite valuteremo in merito alla convocazione dell’attaccante argentino”.

La sfida con la Lazio

Icardi è stato convocato per l’ultima volta venerdì 8 febbraio, vigilia della trasferta di Parma: da allora sono trascorsi 50 giorni con l’attaccante argentino che, dopo aver perso la fascia di capitano, si era rifiutato di partecipare alla trasferta di Europa League a Vienna è ha iniziato una lunga fisioterapia. E non si è sentito di interromperla neppure di fronte alla richiesta di Spalletti di tornare a disposizione della squadra alla vigilia della sfida con l’Eintracht. Solo la lunga mediazione tra Marotta e l’avvocato Nicoletti è riuscita a sbloccare la situazione.

Torna, invece, tra i convocati Nainggolan che partirà dalla panchina contro la Lazio e dovrebbe tornare in campo dal primo minuto mercoledì sera a Marassi contro il Genoa. Prima, però, l’Inter, rilanciata dalla vittoria nel derby, deve affrontare la Lazio. «E’ una concorrente diretta per un posto in Champions sta disputando un’ottima stagione - ha annunciato Spalletti -. E poi Inzaghi è uno che fa giocare molto bene le sue squadre. Noi dovremo essere bravi a giocare il calcio che sappiamo giocare, convinti di poter vincere contro chiunque come abbiamo dimostrato col Milan». L’Inter ha pagato un prezzo elevato, con gli infortuni rimediati

