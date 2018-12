CONOSCETE LE REGOLE DEL CALCIO? I CALCIATORI NO! - METTETEVI ALLA PROVA COL VIDEO DELLE ''IENE'', CHE PRESENTANO IPOTESI BANALI O FANTASCIENTIFICHE A DONNARUMMA, IMMOBILE, MATRI E ALTRI CAMPIONI. SI PUÒ FARE GOL SU CALCIO D'INIZIO? SI PUÒ FREGARE IL PALLONE AL PORTIERE CHE LO FA RIMBALZARE DAVANTI A SÉ?...

I calciatori alle prese con le regole del calcio (Corti e Onnis)

Da www.iene.mediaset.it

Da anni si fa facile ironia sul binomio donne e regola del fuorigioco, come se per il gentil sesso fosse qualcosa di complicato da digerire. Vediamo allora come se la cavano i maschi, non solo proprio i superpagati giocatori di serie A.

iene corti e onnis regole del calcio e calciatori 5

In verità il regolamento del campionato di serie A prevede tante altre regole molto più complicate di quella. Parliamo di casistiche rare che non si verificano quasi mai e che forse nella vita non avremo mai il gusto di vedere in una partita.

Per esempio, quanti di voi sanno dire se il portiere sia autorizzato o meno a segnare con le mani? Badate bene, la risposta non è scontata.

Abbiamo scelto due luminari a caso dalla nostra redazione, Corti e Onnis, per mettere alla prova parecchi calciatori di serie A, da Ciro Immobile a Gigio Donnarumma, con domande su dettagli quasi sconosciuti del regolamento. Ecco com'è andata.

iene corti e onnis regole del calcio e calciatori 4 iene corti e onnis regole del calcio e calciatori 1 iene corti e onnis regole del calcio e calciatori 3 iene corti e onnis regole del calcio e calciatori 2