CR..I L’HA VISTO? RONALDO HA RITARDATO IL RIENTRO A TORINO, JUVE SORPRESA: TAPPA INATTESA A BARCELLONA TRA SPONSOR E VISITE MEDICHE (CHE IL CLUB BIANCONERO HA SMENTITO) - IL PORTOGHESE È ARRIVATO STAMANE ALLA CONTINASSA: DA VALUTARE L’ENTITÀ DELL’INFORTUNIO AL FLESSORE DELLA COSCIA DESTRA, IN BILICO LA SUA PRESENZA CONTRO L’AJAX IN CHAMPIONS

Giampiero Timossi per il “Corriere della Sera”

cristiano ronaldo juve atletico

CRi l' ha visto? Cristiano Ronaldo, noto anche come CR7, mancherà al campionato italiano per le prossime tre partite e probabilmente non sarà in campo neppure per l' andata di Champions, contro l' Ajax. Queste sono ipotesi, al momento assai probabili. Però quello che è certo è che ieri l' assenza del portoghese si è fatta notare in casa Juventus. Non si è trattato di un vero allarme, nessuno che si aggirasse negli spogliatoi della Continassa o nei corridoi della vicina sede sociale al grido «che fine ha fatto CR7?».

cristiano ronaldo 20

Però il suo arrivo in serata ha lasciato sorpresa la società bianconera. Due giorni fa l' atterraggio del campione infortunato era stato annunciato per la mattinata di ieri, in linea con tutti gli altri 14 compagni di squadra impegnati negli ultimi dieci giorni con le loro Nazionali. Contrordine, ma senza che le direttive fossero particolarmente chiare, almeno all' inizio.

Così è bastato poco per tingere di giallo l' infortunio del campione, il primo dal suo sbarco a Torino. Perché mentre la Juve lo aspettava a Torino, CR7 atterrava a Barcellona. Notizia lanciata da Radio Catalunya, generalmente bene informata.

CRISTIANO RONALDO E L ESULTANZA CONTRO I TIFOSI DELL ATLETICO MADRID

Tendenza confermata. Ronaldo, ieri era a Barcellona, tappa intermedia prima di rientrare in Italia, dopo i 30 minuti di Portogallo-Serbia e l' uscita per quel dolore alla coscia destra, la «lesione di apparente modesta entità ai flessori» rilevata dalla prima risonanza magnetica.

Certo, al J Medical, la clinica dei bianconeri, lo aspettavano per dire la loro, per visitarlo. E poi per sottoporlo a una nuova risonanza, probabilmente domani, comunque, perché sarebbe meglio aspettare che un alto giorno trascorresse dai primi esami strumentali.

cristiano ronaldo 24

E allora, ieri, CR7 non si è visto, a Torino è atterrato in serata. L' ipotesi, sempre radiofonica, raccontava che il portoghese fosse in Catalogna per sottoporsi a un nuovo controllo medico. A Barcellona lavora Ramon Cugat, l' ortopedico che in passato aveva già curato anche diversi calciatori della Juve, come Marchisio, Asamoah e Cuadrado.

Ipotesi smentita dalla Juventus, «Ronaldo era a Barcellona per un evento legato a uno dei suoi sponsor». Il che, va bene, non escluderebbe anche una visita medica. Poi, per risolvere il giallo ecco le foto di CR7, sorridente, negli uffici Nike di Barcellona. Sono tutte storie. Di Instagram.

cristiano ronaldo real meme cristiano ronaldo dopo la vittoria contro l atletico madrid RONALDO A BOLA