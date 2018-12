CRISTIANO RONALDO FARÀ GRANDE LA JUVENTUS O LA UCCIDERÀ? - IL SUO ACQUISTO PESERA’ SUI CONTI DELLA SOCIETA’ PER 340 MILIONI DI EURO PER I 4 ANNI DI CONTRATTO - IL MERCHANDISING E L’EVENTUALE VITTORIA DELLA CHAMPIONS NON BASTERANNO A COPRIRE LE SPESE - IL MANTENIMENTO DI CR7 E’ UN IMPEGNO CHE COSTRINGERÀ LA JUVE A REALIZZARE OGNI ANNO PLUSVALENZE DA 150-160 MILIONI… - L'ANALISI

Paolo Ziliani per il “Fatto quotidiano”

cristiano ronaldo

Ronaldo farà grande la Juventus o la ucciderà? Nel giorno dei sorteggi-Uefa per gli ottavi di Champions - approdo ormai abituale per il club di Andrea Agnelli -, la domanda è meno peregrina di quanto sembri. E la risposta potrebbe persino risultare sorprendente. Quando la Juve nel 2015 acquistò dal Palermo Dybala, Paulo aveva 21 anni. Costò 32 milioni più 8 di bonus (totale 40) ed ebbe un ingaggio di 2,2 milioni netti (4 lordi) che nel 2017 venne portato a 7,5 netti (14 lordi) con prolungamento fino al 2022.

Questo vuol dire che Dybala è costato finora alla Juve, d' ingaggio, 8 milioni per le prime due stagioni e 28 per le due successive, ossia 36 milioni, con un ammortamento in bilancio passato dai 6,7 milioni dei primi due anni ai 4 del post-rinnovo. Il valore del cartellino è però triplicato: se la Juve volesse vendere Dybala, oggi potrebbe farlo per almeno 100 realizzando una plusvalenza di 60-70.

dybala

Per Cr7, acquistato a 33 anni e mezzo per 117,5 milioni, ciò non potrà avvenire perchè alla scadenza del quadriennale Ronaldo avrà quasi 38 anni e il suo cartellino varrà zero. Quindi non solo la Juve non farà plusvalenze, ma sommando l' ingaggio di 31 milioni netti annui (56 lordi) ai 29 annui di ammortamento-cartellino, sosterrà ogni anno per 4 anni un esborso di 85 milioni (totale 340).

Insomma: un conto è il Psg che acquista Mbappè diciottenne spendendo 145 milioni più 35 di bonus (totale 180) con il valore del giocatore, la sua età e il rialzo dei prezzi che lasciano pensare a plusvalenze milionarie nell' ipotetico caso, poniamo, di un passaggio del ragazzo al Real Madrid; un conto è la Juventus che acquista un campione vecchio come CR7 , che nel 2022 varrà zero.

CRISTIANO RONALDO 4

MERCHANDISING

Dice: ma la Juve si sta ripagando Ronaldo con le magliette. Leggenda metropolitana.

Anche ammesso che con l' effetto Cr7 i proventi da vendita di prodotti raddoppino, i ricavi passerebbero da 16 a 32 milioni: in 4 anni fanno + 64 a fronte dei 340 spesi per averlo in bianconero. E insomma, è il club a fare la differenza e non il campione, per quanto stellare sia. Dopo aver ceduto Cr7, il Real ha rinnovato il suo accordo con Adidas alzando la provvigione a 110 milioni l' anno per dieci anni. Alla Juve invece Adidas dà 23,5 milioni l' anno: e non si hanno notizie di ritocchi dopo l' arrivo in bianconero di Cr7.

cristiano ronaldo

CHAMPIONS

Dice ancora: ma Ronaldo potrebbe portare la Juve a vincere la Champions dopo 22 anni. Vero. Ma a parte che la Juve ci è già andata vicinissima nel 2015 e nel 2017 perdendo in finale contro Barça e Real, per la legge dei grandi numeri prima o poi la cosa deve avvenire. Dopo i 90 milioni buttati per Higuain, Agnelli ci prova con i 117,5 per Cr7.

cristiano ronaldo united juve

Ma secondo uno studio di "Calcio&Finanza", anche nell' ottimistico caso che nel quadriennio di CR7 la Juve vada due volte in finale di Champions, vincendone una e perdendone una, fermandosi in semifinale una volta e nei quarti un' altra, i guadagni aggiuntivi in termini economici sarebbero minimi rispetto alle perdite previste per il mantenimento di Cr7: un impegno che costringerà la Juve a realizzare ogni anno plusvalenze da 150-160 milioni, il che significa vendere ogni estate un top-player giovane come Pogba o Dybala. Non il massimo per un club che studia da Barça o Real.

Cristiano Ronaldo