DANIELA CHRISTIANSSON, IL VOLUME E’ AL MAXI – LA FIDANZATA DI MAXI LOPEZ BALLA CON UN’AMICA, IL VICINO CHIAMA LA POLIZIA! LEI IRONIZZA: “GLI AGENTI NON SONO STATI COSÌ CATTIVI QUANDO UNA BIONDA E UNA MORA HANNO APERTO LA PORTA...” - VIDEO

Da www.mediagol.it

Volente o nolente Maxi Lopez riesce sempre a fare notizia anche oltre i confini del rettangolo verde. Nonostante abbia dimostrato nel corso della sua carriera di possedere numeri e qualità sufficienti a farsi notare per aspetti squisitamente professionali. Suo malgrado, però, sono le vicende legate alla sua vita privata, o meglio alle sue consorti, a divenire oggetto di attenzione dei media non necessariamente specializzati in materia di calcio.

Impossibile non ricordare il clamore ed il fragore mediatico del famoso triangolo amoroso tra l’attaccante dell’Udinese, l’ex moglie Wanda Nara ed il bomber dell’Inter Mauro Icardi, attuale marito della show- girl argentina.

Questa volta l’entità e la portata della news sono ben più lievi e frivole rispetto al matrimonio naufragato all’insegna di accuse reciproche, tradimenti e rancori, con tanto di strascichi giudiziari.

Infatti, la modella di levatura internazionale, ma anche discreta ballerina, Daniela Christiansson, fidanzata dell’ex Barcellona e Milan, ha postato su Instagram un video in cui si cimenta in una danza scatenata e divertita con una collega dopo uno shooting fotografico in un appartamento a Milano. L’euforia e l’eccessivo entusiasmo delle amiche, con tanto di decibel un po’ troppo alti, ha urtato la quiete e la suscettibilità di un vicino che ha ritenuto opportuno chiamare la polizia per il troppo trambusto. Il disguido, all’arrivo degli agenti, si è concluso, com’è facile immaginare, senza gravi conseguenze. Lady Lopez ha sdrammatizzato con ironia l’accaduto archiviando con il sorriso il lieve inconveniente.

“La polizia non è stata così cattiva quando una bionda e una mora le hanno aperto la porta” ha scherzato su Instagram la bella Daniela.

