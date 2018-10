IL DECALOGO DI SILVIO PER IL MONZA – "ITALIANI, CON I CAPELLI IN ORDINE, SENZA BARBA, TATUAGGI E ORECCHINI", BERLUSCONI DETTA ALCUNE REGOLE PER I CALCIATORI DEL CLUB BRIANZOLO - “VOGLIO COSTRUIRE UNA SQUADRA DI GIOVANI CHE POSSANO DARE UN CONTRIBUTO ALLA PROSSIMA NAZIONALE ITALIANA”

Da gazzetta.it

berlusconi galliani

Torna a parlare dell’operazione Monza Silvio Berlusconi, intervenuto all’evento ‘Idee per l’Italia a Milano’. L’ex presidente del Milan ha parlato del nuovo progetto con la squadra brianzola, acquistata ufficialmente la scorsa settimana e in cui farà di nuovo coppia con Adriano Galliani.

“Con il Monza abbiamo in mente un programma particolare” - ha dichiarato Berlusconi - “Sarà una squadra giovane e tutta composta da giocatori italiani, tutti ragazzi”. L’ex premier scherza sulla capigliatura dei calciatori che faranno parte della rosa biancorossa: “Dovranno avere i capelli in ordine, c’è già un parrucchiere di Monza che ha detto farà i capelli gratis”.

ALTRE REGOLE — Non solo sui capelli, Berlusconi ha voluto precisare anche altri particolari sul look che dovranno avere i giocatori del Monza: “Niente barba e niente tatuaggi, così come non dovranno portare orgogliosamente orecchini vari. Saranno un esempio di correttezza in campo - ha continuato il nuovo presidente -.

berlusconi galliani allo stadio con urbano cairo in fondo

Si scuseranno con gli avversari in caso di fallo e tratteranno l’arbitro come un signore. Se richiesto l’autografo non faranno schizzi, ma scriveranno bene nome e cognome e andranno sempre in giro vestiti con sobrietà e a modo. Voglio qualcosa di diverso dal calcio attuale”.

berlusconi