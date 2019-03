DILETTA IN POLE! DOPO BELEN, L’INFOIATISSIMO IANNONE SI RIBUTTA IN PISTA: “VOGLIO INCONTRARE LA LEOTTA” - DURANTE ‘REVOLVER’ HA CHIESTO A RINGO DUE DRITTE PER VEDERE LA CONDUTTRICE DI DAZN – ECCO LA RISPOSTA DEL CONDUTTORE RADIOFONICO…

Da www.corrieredellosport.it

Andrea Iannone si ributta in pista. È la metafora giusta per dire non che sale in sella alla sua Aprilia nelle corse di MotoGp, ma perché è pronto per nuove esperienze dopo la fiamma Audrey Bouetté (Audrey Bouetté, la sexy modella che ha fatto perdere la testa a Iannone). Dopo la love story terminata con la bella Belen (Belen-Iannone, questa volta è davvero finita), il pilota ora ha un nuovo desiderio: incontrare Diletta Leotta negli studi di Radio 105 dove la presentatrice tv e conduttrice di Dazn conduce, insieme a Daniele Battaglia e Alan Caligiuri, il programma “105 Take Away”.

Iannone, invitato al programma "Revolver" su Virgin Radio, ha lanciato la richiesta dopo che Ringo, il conduttore radiofonico, ha chiesto ad Andrea «domani mi devi dare due dritte per fare un buon tempo con lo scooterino 50 sulla pista del Mugello»: «Tu prima dovresti dare a me due dritte per capire come fare a venire in radio con Diletta Leotta una delle prossime mattine. Poi io ti darò due dritte su come andare in moto e sportellare bene», le sue parole. Ringo, ridendo: «Ma certo, guarda che lo facciamo, andiamo su dalla nostra Radio 105 e te la presentiamo». Affare fatto, quindi. Iannone si è preso la pole.

