IN EQUILIBRIO SULLA MORTE - SI CAUSA UN ICTUS FACENDO YOGA: LA 40ENNE REBECCA LEIGH SI È STRAPPATA UN'ARTERIA PER TENTARE UNA POSIZIONE PARTICOLARMENTE ARDITA. È SOPRAVVISSUTA MA ANCORA CONSEGUENZE PESANTI DA QUELL'EPISODIO: ''HO TENUTO LA POSIZIONE PER CINQUE MINUTI E HA COMINCIATO A FARMI MALE LA TESTA. POI…''

rebecca leigh 5

Da www.leggo.it

Ha avuto un ictus mentre faceva yoga. E' successo a Rebecca Leigh, quarantenne del Maryland, che si è strappata un'arteria mentre tentava di fare una posizione in equilibrio sulle mani. E' sopravvissuta, ma ha ancora dei vuoti di memoria e molte emicranie. Ma di smettere con lo yoga non se ne parla proprio. «Dopo decenni di pratica, stando attenta alla dieta e alla salute, avere un ictus mentre facevo yoga non mi è sembrato giusto», ha detto a SWNS.

«Ho tenuto la posizione per cinque minuti e poi ha cominciato a farmi male la testa. Ho pensato alla mia ernia del disco che poteva essersi aggravata. Poi ho capito che era una cosa diversa». I dottori poi le hanno detto che aveva avuto un ictus. Le settimane seguenti Rebecca è stata molto male, anche la luce le dava fastidio. Aveva bisogno di aiuto anche per alzarsi dal letto. Piano piano, però, è tornata sul tappetino da yoga. «Sapevo che altrimenti non sarei più tornata a praticare. Mi sarei suggestionata troppo». Ma la donna ha ancora paura di avere un altro ictus. Ora vuole rendere nota la sua storia per evitare che possa succedere ad altri.

