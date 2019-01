21 gen 2019 15:18

FISCO INFERNO PER CR7 – DOPO LA PARTITA COL CHIEVO, RONALDO VOLERA’ A MADRID PER CHIUDERE IL PATTEGGIAMENTO CON L’ERARIO SPAGNOLO: IL PORTOGHESE SARA’ CONDANNATO A DUE ANNI DI RECLUSIONE, CHE NON DOVRA’ SCONTARE PERCHÉ INCENSURATO, E AL PAGAMENTO DI UNA SANZIONE ECONOMICA DI 18,8 MILIONI DI EURO