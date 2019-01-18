FLASH! BOBONE, OMO DE PANZA, OMO DE SOSTANZA – IL CAPOLAVORO DI (AUTO)IRONIA DI VIERI NEL SUO ''10YEARSCHALLENGE” FA SCATTARE LA STANDING OVATION SU INSTAGRAM – DA ELENA SANTARELLI A FRANK MATANO: “TI AMIAMO” – I COMMENTI DEI FAN: “10 ANNI FA TI ERI MANGIATO COSTANZA CON TUTTO IL BIMBO” - "HAI VINTO, ANZI AVETE VINTO”

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