27 dic 2017 15:57

FLASH! - DYBALA NON E' FUORI FORMA. NON GIOCA PERCHE' IL DI LUI FRATELLO HA TRATTATO A PARIGI CON IL VERTICE DEL PARIS SAINT GERMAIN PER LA PROSSIMA STAGIONE. A PARIGI SI E' FATTO VIVO COL PSG ANCHE ANTONIO CONTE IN FUGA DAL CHELSEA. QUANDO MAROTTA L'HA SAPUTO, HA MESSO DYBALA IN PANCHINA...