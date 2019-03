FOLLIE REAL: PRONTI 280 MILIONI PER MBAPPE’ - FLORENTINO PEREZ HA PROMESSO A ZIDANE UN MERCATO “GALACTICO” PER CONVINCERLO A TORNARE. LA STELLA 20ENNE DEL PSG È IL PRIMO OBIETTIVO MA ZIZOU VORREBBE ANCHE POGBA E PJANIC – UN TRIS DI RINFORZI PER IL BARCELLONA CHE SOGNA GRIEZMANN E RUSHFORD…

Giulio Cardone per “la Repubblica”

mbappe'

Ieri Kylian Mbappé ha segnato il terzo gol nel 4-0 della Francia all' I-slanda. E i vertici del Real finalmente hanno capito che perdere CR7 senza sostituirlo con un altro fenomeno non è stata una grande idea.

I marziani delle tre Champions consecutive si sono scoperti umani, ora però l' intenzione di Florentino Perez è non perseverare diabolicamente nell' errore. Così in estate, dopo almeno 4 anni, si tornerà a investire sui fuoriclasse. France Football assicura che ora il primo obiettivo è proprio Mbappé, 20enne freccia del Psg e della Francia.

Per averlo, il Real sarebbe disposto a sborsare 280 milioni, nuovo record del mercato: al momento il primato appartiene a Neymar, costato al Psg i famosi 222 milioni della clausola nel 2017, l' estate delle follie ( lo stesso Mbappé fu pagato 180 milioni, per un totale di oltre 400). Proprio il brasiliano è sempre stato il pallino di Perez, però lo sceicco Al Thani non vuole mollarlo e anzi il padre del campione garantisce cha siano in corso trattative per il rinnovo del già faraonico contratto da 30 milioni annui.

Mpabbé di milioni ne guadagna " appena" 13,8, nel Real arriverebbe ai livelli di Neymar e CR7, non ancora di Messi che è a 50 netti a stagione.

mbappe'

Uno studio di fattibilità dell' affare Mbappé è stato svolto anche dalla Juve, ma di fronte a un' offerta da 280 milioni ci sarebbe ben poco da fare. L' idea del Real Madrid è ammortizzare il costo dell' operazione con almeno una cessione eccellente, a partire da Bale, molto richiesto in Premier. In uscita per fine ciclo anche Kroos e Marcelo, altro nome accostato alla Juve. Al contrario, Zidane ha deciso di blindare Isco, che resterà alla Casa Blanca.

Né il trequartista per anni corteggiato dai bianconeri aveva intenzione di andare via. A proposito di incroci tra Real e mercato italiano, all' allenatore dei campioni d' Europa uscenti non interessano né Icardi né Dybala. Non a caso, resta molto concreta la prospettiva dello scambio tra i due, con Maurito in bianconero e Paulo in nerazzurro.

paul pogba

Zidane vuole invece portare a Madrid l' ex juventino Pogba, lui sì. Il tecnico ha accettato di tornare a casa perché Perez gli ha promesso di accontentarlo sul mercato. Questo non significa che sarà agevole portare via Pogba allo United. L' alternativa è Milinkovic della Lazio che Lotito valuta non meno di 150 milioni. Nei piani di Perez c' è pure Mané del Liverpool, ma la priorità è Mbappé, l' unico in grado di esorcizzare il fantasma di CR7.

pjanic juve lazio

2. REAL MADRID TORNA ALLA CARICA PER PJANIC

Da ansa.it

Zinedine Zidane, da poco tornato sulla panchina del Real Madrid, insiste: uno degli obiettivi dell'allenatore francese resta Miralem Pjanic, regista bosniaco della Juventus. Secondo i quotidiani spagnoli, il giocatore già nell'estate dell'anno scorso era stato seguito con un certo interesse dagli emissari spagnoli. Pjanic, in cambio di qualche rinforzo di livello, potrebbe essere sacrificato e il Real Madrid - scrivono in Spagna - sarebbe felice di accoglierlo per riordinare il centrocampo. Anche perché, non escluso che uno - fra Modric, Casemiro e Tony Kroos - potrebbe trasferirsi in un altro club

3. UN TRIS DI RINFORZI PER IL BARCELLONA

Da ansa.it

griezmann

Il Barcellona ha le idee chiare sulla campagna di rafforzamento per la prossima stagione. Secondo il quotidiano Sport sono tre gli obiettivi di mercato del club blaugrana: l'attaccante croato dell'Eintracht Francoforte, Luka Jovic, classe 1997; il difensore centrale olandese dell'Ajax, Matthijs De Ligt, classe 1999; lo spagnolo del Liverpool, Alberto Moreno, classe 1992, che è pronto a firmare un biennale. Secondo il Mundo Deportivo, nella lista degli emissari catalani ci sono anche Marcus Rashford del Manchester United e Antoine Griezmann dell'Atletico Madrid. Giocatori di prospettiva, e con un notevole bagaglio tecnico, sono pronti a elevare ulteriormente il livello della squadra allenata da Ernesto Valverde.