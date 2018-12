HOUSE OF ICARDS – DOPO LE RIVELAZIONI DI WANDA NARA (VOLEVANO DARE MAURITO ALLA JUVE), ARRIVA LA REPLICA DEL DS AUSILIO: “È UN CINEPANETTONE. PUNTIAMO AD ALLUNGARE L' ACCORDO. LA CLAUSOLA RESCISSORIA? VOGLIAMO ELIMINARLA” - L’AD MAROTTA: "SERVE SILENZIO" - MA IL FUTURO È UN REBUS - ALLA FESTA DI NATALE ZHANG SCATENATO: "SCHIACCEREMO TUTTI"

Davide Stoppini per la Gazzetta dello Sport

com' era quella canzone? Ah, sì...era già tutto previsto. Forse il rinnovo di Mauro Icardi non è una commedia, forse ha ragione Piero Ausilio quando lo definisce «un cinepanettone». O forse, invece, è stato giusto un assist di Wanda Nara alla trasmissione tv che la ospita. Ma di sicuro il fastidio che filtrava dall' Inter nei giorni scorsi nei confronti dell'«agente di Icardi» - così è stata definita Wanda, Piero Ausilio non l' ha mai citata per nome - ieri è deflagrato. È bene partire dalla fine. L' epilogo a breve termine lo dipinge perfettamente Beppe Marotta: «Di solito in una società i contratti si rivedono a gennaio e pure nell' Inter sarà così - ha detto il neo a.d. -. Ora è arrivato il momento di rincontrarci, arriveremo al rinnovo vista la volontà reciproca».

E Ausilio ha confermato: «Puntiamo ad allungare l' accordo. La clausola rescissoria? Vogliamo eliminarla». Ergo: durante la sosta ci sarà l' incontro, si arriverà a un contratto fino al 2023. E tutti felici.

Forzatura su Marotta Attenzione, però. Perché gli strappi tra le parti, prima privati e poi pubblici, rischiano di incrinare il rapporto a medio-lungo termine tra Icardi e l' Inter, senza che ad oggi sia possibile escludere nessuno scenario. Ed è immaginabile anche che al capitano nei prossimi mesi venga suggerito di tenere più separati di quanto non siano adesso i legami familiari da quelli lavorativi.

Perché l' Inter fa sempre più fatica a sopportare le uscite mediatiche di Wanda, che si tratti di social o tv poco importa. In fondo, sarebbe strano il contrario, passando dal tweet notturno alle parole in tv di lunedì notte: «L' accordo non è così vicino come si dice, ancora mi devo sedere e parlare - ha detto Wanda a Tiki Taka -. Mauro non si discute, deve rinnovare. Non è una questione di soldi, quanto prende ad esempio Higuain?». E ancora: «La nostra priorità è l' Inter. La società mi aveva contattato nel bel mezzo della Champions per parlare, ma io ho detto di aspettare. Ma perché devo fare sempre io la figura di m...?

Perché non si dice qualcosa a Suning? L' Inter la scorsa estate voleva mandarlo alla Juve, fu Mauro a dire di no. Ha rifiutato anche più soldi. La Juve per convincermi mi aveva detto che avrebbe fatto coppia con Ronaldo». Passaggio, quello sulla Juve, particolarmente significativo. Wanda ha voluto mandare un messaggio a Marotta, col quale si siederà presto per il rinnovo, quello stesso Marotta che la scorsa estate - secondo la stessa Wanda - avrebbe voluto portare Icardi alla Juve. Una forzatura che fa parte del gioco delle parti, ovvio. E che il manager varesino ha spento così: «Un po' di silenzio farebbe bene a tutti».

Alla cena Silenzio che sceglierà pure Ausilio, non prima di aver replicato così a Wanda: «Mauro alla Juve? Mi faccio una risata, certe cose sotto Natale è meglio non definirle, diciamo che sono dichiarazioni folkloristiche - ha detto Ausilio -. Icardi non andrà mai alla Juve. La scorsa estate l' idea fu fermata subito, non c' è mai stata trattativa». E Marotta: «I sondaggi fanno parte di questo mondo, ma non ci siamo mai seduti a parlare». Sistemato il quadro generale, poi Ausilio è entrato in tackle direttamente su Wanda: «Noi come Inter siamo molto contenti dell' Icardi calciatore e di quello che sta facendo in campo (altra frecciata indiretta, ndr). C' è una sede, io sono a disposizione di tutti i procuratori, compreso quello di Mauro che sa benissimo dove trovarmi. Tutto il resto, che sia social o cinepanettone, non mi interessa.

Al giocatore abbiamo fatto un' offerta due mesi fa (6 milioni di euro compresi bonus, ndr), non è stata mai accettata. Andremo avanti, ma io discuto solo in sede, non sui social o in tv. Ai cinguettii non siamo sensibili». L' ha ripetuto pure l' a.d. Corporate, Alessandro Antonello: «Siamo abituati a fare i fatti, non spettacolo». A quello ci pensa Wanda, ieri sera arrivata alla cena di Natale del club in abito azzurro con pelliccia nera. «Qui sono a casa mia», ha detto Icardi a Inter tv. Il tavolo di Mauro e moglie era vicino a quello dei dirigenti.

Cordiali saluti tra le parti e nulla più. Per una chiacchierata seria bisogna aspettare il 2019.

