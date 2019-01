ICARDI, CHE MACCHINA DA GOL! – IL ''SUN'': IL BOMBER NERAZZURRO HA UN PARCO AUTO DA 800.000 EURO – LA PASSIONE PER LE QUATTRO AUTO E’ CONDIVISA CON LA MOGLIE-AGENTE: I DUE POSSIEDONO LAMBORGHINI, RANGE ROVER, ROLLS-ROYCE E RECENTEMENTE UNA BENTLEY – CAPITOLO RINNOVO: L’INTER E WANDA TORNERANNO A PARLARSI LA PROSSIMA SETTIMANA

Marco Gentile per il Giornale

icardi wanda nara

Mauro Icardi è un professionista serio, uno dei più grandi attaccanti del mondo con due grandi passioni: i tatuaggi e le automobili, quest'ultima passione condivisa con la moglie Wanda Nara.

Il capitano dell'Inter, infatti, possiede un parco macchine davvero invidiabile, ma non pari a quello di Cristiano Ronaldo. Il tabloid inglese Sun si è divertito a fare i conti in tasca all'argentino che ha un garage da quasi 800.000 euro. Icardi, infatti, possiede diverse macchine tra cui Lamborghini, Range Rover, Rolls-Royce e recentemente un Bentley.

wanda nara

I bolidi di casa Icardi-Nara non passano di certo inosservati con i due che hanno anche personalizzato diverse vetture come fece il bomber di Rosario che fece dipingere di nerazzurro la sua Huracan Spyder, dal valore di 225.000 euro, per ribadire il suo attaccaemento ai colori. Maurito, inoltre, nel 2014 ha fatto un grande regalalo alla sua Wanda con una spettacolare Rolls Royce Ghost bicolore da 275.000 euro. Il 25enne capitano dell'Inter si è poi ripetuto a Natale regalando alla sua agente una Bentley Bentayga nera da 200.000 euro. Oltre a questi bolidi nel parco macchine di Icardi ci sono anche una RR Ghost bianca, un'Hammer H2 color oro, una Phantom V del 1960, una Lamborghini Gallardo bianca e una Range Rover Sport da quasi 70.000 euro

RINNOVO ICARDI – INTER

Da sport.sky.it

icardi wanda nara

Dopo qualche settimana di frecciatine, di rassicurazioni e di post social criptici, l’Inter e Wanda Nara torneranno a parlarsi davanti ad un tavolino. L’incontro fra le parti avverrà dopo il weekend, quando l’oggetto della discussione sarà sicuramente il rinnovo di Mauro Icardi: “Prolungherò il contratto quando la società mi presenterà un’offerta corretta e concreta” le parole dell’attaccante argentino, che ha di fatto ribadito il concetto espresso dalla moglie-agente: “Il rinnovo con l’Inter è ancora molto lontano”. Il club ha presentato una prima offerta ritenuta insufficiente dal suo capitano. Ci sarà dunque qualche lieve modifica verso l’alto, anche se la proposta rimarrà contenuta dentro certi parametri:

wanda nara

“Sì, ho detto ai tifosi di stare tranquilli – la replica di Marotta - non dobbiamo parlare di un caso Icardi, sono dinamiche tipiche in una società di calcio, soprattutto quando c’è l’approssimarsi delle scadenze contrattuali. Non credo ci saranno problemi – ha aggiunto – entrambe le parti hanno intenzione di proseguire il rapporto e questo è un comune denominatore di buon auspicio per il futuro". Per l’ex amministratore delegato della Juventus quello dei prossimi giorni sarà il primo incontro con Wanda Nara. E, almeno spera, anche l’ultimo. Perché questo confermerà che il tutto si è risolto per il meglio e che è stato trovato un accordo fra le parti. Novità comunque attese nelle prossime ore.

icardi wanda nara