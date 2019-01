INTRIGO “PIPITA” – SARRI LO VUOLE A TUTTI I COSTI AL CHELSEA, IL DIRETTORE DELL'AREA TECNICA DEL MILAN LEONARDO LO SFERZA: "HIGUAIN? RESTA QUI MA PEDALI. SI PRENDA LE SUE RESPONSABILITÀ. IL GOL ALLA SPAL CAMBIA QUALCOSA, ORA DEVE CONTINUARE" - IN INGHILTERRA SONO SICURI: IL CHELSEA HA UN ACCORDO CON IL BOMBER ARGENTINO

Giornata campale a Casa Milan, dove si è tenuta la presentazione ufficiale del neo acquisto Lucas Paquetà. Al termine della conferenza stampa Leonardo, il direttore dell'area tecnica del Milan, si è intrattenuto con i cronisti presenti rilasciando ulteriori battute su alcuni dei temi di attualità legati alla squadra e al mercato.

HIGUAIN E USCITE — Leonardo ha parlato dell'attaccante argentino, sbloccatosi all'ultima giornata prima della sosta dopo un lungo digiuno: "Gonzalo ha vissuto un momento un pò così, adesso deve lasciarselo alle spalle. Il gol cambia qualcosa, ma ora deve continuare e prendersi le proprie responsabilità, deve pedalare. Non deve stare dietro alle voci di mercato e rimanere concentrato.

Visto che sta qua, sta qua e fai". Il dirigente brasiliano ha parlato anche di due possibili nomi in uscita: "Su Borini non abbiamo ricevuto offerte ufficiali, così come per Halilovic abbiamo niente di intavolato. Montolivo? Vediamo. Siamo in trenta, quindi qualcuno per forza di cose dovrà uscire". E proprio su Higuain in serata sono uscite dalla Spagna - più precisamente da Marca - voci che darebbero il Chelsea di Sarri in pressing sull'argentino già per gennaio.

UEFA — Leonardo ha poi parlato dell'imminente incontro con la commissione Uefa per il Fair Play Finanziario: "Non credo che l'incontro di venerdì ci darà indicazione definitive, ma nel frattempo il tempo passa e si perdono delle occasioni. Potremmo fare operazioni di prestito con diritto di riscatto, ma non è detto che le controparti accettino".

