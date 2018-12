18 dic 2018 09:22

JUVE, ATTENTA A SIMEONE, LA ROMA DEVE RITROVARE DZEKO – SCONCERTI SUI SORTEGGI DELLE ITALIANE IN COPPA: "L'ATLETICO È PIÙ FORTE DI QUASI TUTTI GLI AVVERSARI CHE POTEVANO TOCCARE ALLA JUVE. HA DUE DIFFERENZE: GRIEZMANN E SAUL. E COME LA SQUADRA DI ALLEGRI NON PERDE MAI - O TORNA IL VECCHIO DZEKO O LA ROMA RISCHIA MOLTO" - OK NAPOLI E INTER. LA LAZIO INVECE…