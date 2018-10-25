“ANZA, SARAI SEMPRE NEL CUORE”, LO SPORT ITALIANO PIANGE SARA ANZANELLO, UNO DEI PILASTRI DELL’ITALVOLLEY CHE NEL 2002 VINSE L’ORO MONDIALE – AVEVA 38 ANNI. NEL 2013 AVEVA SUBITO UN TRAPIANTO DI FEGATO DOPO UNA GRAVISSIMA FORMA DI EPATITE CONTRATTA IN AZERBAIGIAN. L’ANNO DOPO ERA TORNATA A GIOCARE. FINO A SABATO SUI PROFILI SOCIAL AVEVA SEGUITO LA CAVALCATA DELLE ‘RAGAZZE TERRIBILI’ DI MAZZANTI - VIDEO-
SIETE PRONTI PER IL CRUCI-DAGO? - E' ONLINE IL CRUCIVERBA DI QUESTA SETTIMANA: IN VERSIONE DESKTOP O MOBILE, LE DEFINIZIONI CREATE AD HOC PER IL NOSTRO SITO DAL MITICO ENIGMISTA BIG BONVI
GRANDE È LA CONFUSIONE ALLA LEOPOLDA – VIDEO! “FANPAGE” ALLA KERMESSE TURBO-RENZIANA SOTTOPONE VECCHIE DICHIARAZIONI DI RENZI AI SUOI SOSTENITORI, CHIEDENDO DI INDOVINARE SE LE AVESSE PRONUNCIATE DI MAIO O SALVINI: ECCO IL RISULTATO
ULTIMI FUOCHI, ULTIMI DRAGHI - ALLA VIGILIA DELLA FINE DEL ''QUANTITATIVE EASING'' (E DEL SUO MANDATO), IL PRESIDENTE BCE FA CAPIRE CHE ORA L'ITALIA SE LA DEVE CAVARE DA SOLA: ''LO SPREAD TRA ITALIA E GRECIA È CALATO'', PERCHÉ SENZA IL SUO OMBRELLONE ORMAI È IL MERCATO A DETTARE IL RISCHIO PAESE - ''È CHIARO CHE LE BANCHE ITALIANE SARANNO IMPATTATE DALL'AUMENTO DEI RENDIMENTI BTP. MA SONO CONVINTO CHE SI TROVERÀ UN'INTESA SULLA MANOVRA''
DISASTRO CAPITALE – PUBBLICATO SUI SOCIAL UN NUOVO VIDEO GIRATO SULLE SCALE MOBILI DELLA FERMATA DELLA METROPOLITANA ‘REPUBBLICA’ A ROMA: I TIFOSI DEL CSKA NON SALTANO E NON URLANO, E ANCHE IL NUMERO DELLE PERSONE È SIMILE A QUELLO CHE SI VEDE OGNI GIORNO – NON È POSSIBILE SAPERE SE IN PRECEDENZA ALTRI TIFOSI AVESSERO SALTATO SULLE SCALE MOBILI, MA IN QUEL CASO DOVEVA ATTIVARSI UN SISTEMA FRENANTE CHE, EVIDENTEMENTE, NON HA FUNZIONATO...
GUARDIOLA CONFESSIONS – L’ALLENATORE DEL CITY RIVIVE I MOMENTI DELL’ATTENTATO A MANCHESTER DEL 2017: “AL CONCERTO DI ARIANA GRANDE C’ERANO MIA MOGLIE E LE MIE DUE FIGLIE. MI HANNO TELEFONATO E…”- POI PEP SVELA I SUOI GUSTI MUSICALI: TRA LE SUE CANZONI PREFERITE C’E’ "DON’T LOOK BACK IN ANGER” DEGLI OASIS. ECCO PERCHE’
CAFONALINO - IL NUOVO PREZZEMOLINO DELLE FESTE ROMANE? E’ MATTEO SALVINI! - IL MINISTRO DELL’INTERNO, CHE SI APPALESA A OGNI PARTY SOLO SOLETTO (SALUTAME LA ISOARDI), NON SI LASCIA SCAPPARE LA FESTA A VILLA TAVERNA ORGANIZZATA DALL’AMBASCIATORE USA LEWIS EISENBERG IN ONORE DI SIGOURNEY WEAVER - DA VALTER MAINETTI A MARINA CICOGNA, ECCO CHI C’ERA
VIAGGI AVVENTURA - DALLE ISOLE PIÙ REMOTE DELLE FILIPPINE, AUTENTICI PARADISI PER SUB E AMANTI DEL MONDO SOTTOMARINO, FINO ALLE AFFASCINANTI ISOLE DANESI A LARGO DELL’OCEANO ATLANTICO SETTENTRIONALE - SE VOLETE USCIRE DALLA VOSTRA ZONA DI COMFORT ECCO DOVE ANDARE IN VACANZA NEL 2019
O L’ORGASMO O LE PUNTURINE – DONNE, SE VOLETE IL CLIMAX RINUNCIATE AL BOTOX: UNA SORPRENDENTE RICERCA EVIDENZIA CHE DOPO IL TRATTAMENTO SI È PIÙ FELICI, MA LA CAPACITÀ DI RAGGIUNGERE L’ORGASMO SI RIDUCE IN MANIERA RILEVANTE – IL MOTIVO? LA LIMITAZIONE DEI MOVIMENTI DEI MUSCOLI FACCIALI