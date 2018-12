“CHE FIGURACCIA” – CARLO PELLEGATTI COMMENTA LA DEBACLE DEL MILAN IN GRECIA, CHE HA VISTO INSIEME A MATTEO SALVINI: ‘L’HO INCONTRATO ALL’AEROPORTO DI BERGAMO E ABBIAMO PRESO IL VOLO RYANAIR INSIEME” – “PER COMMENTARE LA SCONFITTA MI HA DETTO…”

“Ho incontrato Salvini col figlio Stefano all'aeroporto di Bergamo, entrambi eravamo diretti verso Atene per vedere la partita. Abbiamo preso il volo Ryan Air insieme e si è messo a parlare coi tifosi come se nulla fosse” A parlare è Carlo Pellegatti, storico telecronista del Milan, che oggi a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, ha raccontato la trasferta fatta in Grecia per seguire Olympiacos – Milan, nella quale era presente anche il vicepremier. Come ha commentato la sconfitta Salvini? “Mi ha detto 'che figuraccia'. Ne ne ha parlato anche coi tifosi, era triste”. Salvini le ha detto qualcos'altro? “Si, di scambiarci il numero di telefono per fare qualche altra trasferta insieme”.

