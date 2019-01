COME TE NESSUNO VALE: "NON PENSAVO CHE SAREI ARRIVATO A CORRERE A 40 ANNI, STUDIO MARQUEZ, HAMILTON E' UN PO' VANITOSO" - ROSSI A TUTTO GAS CON LINUS E NICOLA SAVINO A 'RADIO DEEJAY': “TUTTI HANNO PAURA IN MOTO, CHI PIÙ CHI MENO. MARQUEZ È CORAGGIOSO. VI RACCONTO QUANDO HO INVITATO HAMILTON AL RANCH.." - E POI BAGNAIA, MORBIDELLI, LE LACRIME PER LA VITTORIA DEL FRATELLO LUCA MARINI:"SE VA FORTE POTREMMO ANCHE CORRERE INSIEME IN MOTO GP"