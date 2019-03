25 mar 2019 17:50

“LE DONNE SALVERANNO IL CALCIO" – IL CT DELLA NAZIONALE FEMMINILE MILENA BERTOLINI: "IL PENSIERO MEDIO DEGLI ITALIANI È CHE NON SIA UNO SPORT PER DONNE. SIAMO ANCORA FERMI AL 1919. A GUIDO ARA CHE DICE 'NON È UNO SPORT PER SIGNORINE'. NELLA PALLAVOLO NON SUCCEDE, NEL TENNIS, NELL'ATLETICA, NEL NUOTO NEANCHE. NEL CALCIO CAPITA PERCHÉ È L' ULTIMO FEUDO MASCHILE” – "JUVE-FIORENTINA? GIORNATA DA RICORDARE, PERÒ PARTITA NON ALL' ALTEZZA” – VIDEO