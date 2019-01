“INVIDIOSI, ANDATE A FARE IN CU*O” – IL BIZZOSO RIBERY SI SCAGLIA SUI SOCIAL CONTRO HATERS E GIORNALISTI CHE L’HANNO CRITICATO PER AVER MANGIATO UNA BISTECCA D'ORO - IL FRANCESE MULTATO DAL BAYERN (DA 50 A 100 MILA EURO) PER GLI INSULTI VIA SOCIAL MA NEL LOCALE DELLA POLEMICA ERA OSPITE. E LA BISTECCA NON L’HA NEANCHE PAGATA…

Pierfrancesco Archetti per la Gazzetta dello Sport

Dopo quattro giorni di tormentone, polemiche e insulti, la saga della bistecca d' oro, la quale non costa 1200 euro ma circa 300 «soltanto» compreso spettacolo del famoso tagliatore di carne con foglie d' oro, avrà un prezzo più salato per Franck Ribery.

Perché il Bayern ha multato (da 50 a 100 mila euro) il suo francese bizzarro e bizzoso non per aver emulato Diego Maradona, Leo Messi, Paul Pogba, David Beckham. Persino il poco mondano e spendaccione Didier Deschamps è stato ospite del famoso ristorante a Dubai, con tanto di foto e video postati dal responsabile e inventore dello show, una star del web che imbocca con la punta del coltello Messi oppure abbraccia Cristiano Ronaldo e la Champions appena alzata dal Real Madrid.

Il Bayern ha annunciato la sanzione «molto alta per i termini molto pesanti usati», ha detto il d.s. Hasan Salihamidzic nel ritiro di Doha. «Franck, sua moglie incinta, sua mamma appena operata in ospedale sono stati attaccati sui social e dai media per aver postato il video del piatto dorato: ha il diritto di difendersi. Però con la reazione è uscito dai binari della ragione. Noi non possiamo però accettare certi termini, un giocatore del nostro club è anche un esempio e non può comportarsi così».

Anche Müller ha aggiunto: «Franck ha perso il controllo». Per la cronaca, il giocatore e la moglie avevano «mandato a quel paese» (eufemismo annacquato) fino alla terza generazione «invidiosi, odiatori e pseudo-giornalisti». L' entità della multa non è stata rivelata: dovrebbe variare tra 50 mila e 100 mila euro; Franck ha accettato, ma è inviperito. Perché la bistecca d' oro non l' ha nemmeno pagata, visto che è stato invitato nel locale. Pare sia la prassi per le celebrità, perché si vede come viene ripagata la spesa: i video finiscono sui social, la gente clicca, molti insultano ma tanti altri magari vogliono provare per curiosità o per sentirsi come quelli veri, i famosi.

Le filiali in tutto il mondo sono una decina e l' ex macellaio turco sa far bene il suo mestiere.

Chapeau , pare abbia detto Ribery. Prima di guardare i social.

