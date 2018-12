“MILAN, CHE FIGURACCIA” – SALVINI, IN TRIBUNA A ATENE CON LA SCIARPA ROSSONERA AL COLLO, DISTRUTTO DOPO IL KO CON L’OLYMPIACOS: “NON CI POSSO CREDERE. FATEMI FARE IL MINISTRO PERCHÉ SE PARLO DA TIFOSO QUALCUNO SI OFFENDE. GATTUSO? NO COMMENT” – IL BOTTA E RISPOSTA TRA I DUE DOPO IL PARI CON LA LAZIO...

Al termine del ko di Atene contro l’Olympiacos, il Ministro dell’Interno – Matteo Salvini, presidente in Grecia – ha parlato ai microfoni di Telelombardia: “Non fatemi parlare se no poi giustamente mi dicono di fare il Ministro e quindi parlo della sicurezza del mio paese… che figuraccia! Sempre e comunque forza Milan ma non ci posso credere. Fatemi fare il Ministro perché se parlo da tifoso qualcuno si offende. Ringrazio i ragazzi della Curva che sono stupendi. Gattuso? No comment”.

Matteo Salvini ha così preferito non alimentare ancora vecchie polemiche con Rino Gattuso, dopo il botta e risposta nato tra i due dopo il pareggio con la Lazio. La polemica era nata dopo che il leader leghista aveva accusato sui social l’allenatore del Milan di non aver fatto cambi.

Un’intromissione che non piacque per nulla a ‘Ringhio’ che rispose per le rime in conferenza stampa. “Salvini si lamenta perché non ho fatto cambi? Sentite, io non parlo di politica perché non capisco nulla. A Salvini dico di pensare alla politica perché con tutti i problemi che abbiamo nel nostro Paese, se il vicepremier parla di calcio significa che siamo messi male”. “Questo è un Paese incredibile – aveva poi proseguito Gattuso -: Salvini si lamenta perché non ho fatto i cambi. Ha cominciato con Higuain, ora è un’abitudine, poi i biglietti del derby, continuiamo così allora”.

Nel day after i due si erano sentiti e messaggiati. Caso risolto dunque, tanto che Salvini nel pre-partita aveva parlato di Gattuso come un amico.

