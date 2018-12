“OGNI TANTO CI VUOLE UN PO’ DI CU*O” - FEDERICA PELLEGRINI SUI SOCIAL COMMENTA CON IRONIA IL TRAGUARDO DELLE 50 MEDAGLIE INTERNAZIONALI CONQUISTATE IN 15 ANNI DI CARRIERA - UN BRONZO “FORTUNATO”, PERCHÉ LE AZZURRE IN ACQUA ERANO ARRIVATE QUARTE MA…

Da gazzetta.it

federica pellegrini

“Un po’ di c... ci vuole ogni tanto”. Federica Pellegrini festeggia sui social, con tanta ironia e un hashtag, il raggiungimento delle 50 medaglie internazionali in carriera. Una pietra miliare toccata col bronzo della 4x100 mista ai Mondiali in vasca corta, chiusi oggi in Cina. Una medaglia “fortunata”, perché le azzurre in acqua erano arrivate quarte ma una squalifica dell’Australia ha spalancato loro la via del podio. E alla Pellegrini quella della cifra tonda nel conto delle medaglie. “E sono 50 - ha scritto Fede sui social -. 15 anni di onorata carriera. Grazie a tutti”

federica pellegrini pellegrini pellegrini pellegrini pellegrini federica pellegrini 12 federica pellegrini federica pellegrini federica pellegrini federica pellegrini 13 federica pellegrini 14 federica pellegrini 15 federica pellegrini 16 federica pellegrini 5 federica pellegrini 17 federica pellegrini 19 federica pellegrini 18 federica pellegrini 2 federica pellegrini 3 federica pellegrini 4 federica pellegrini 6 federica pellegrini federica pellegrini 7 federica pellegrini 9 federica pellegrini 8 pellegrini pellegrini