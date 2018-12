16 dic 2018 01:36

“PALLOTTA VATTENE” – NELLA NOTTE COMPARSI CENTO STRISCIONI IN DIVERSI QUARTIERI DELLA CAPITALE CONTRO IL PATRON AMERICANO – IN UN CLIMA DI CONTESTAZIONE LA ROMA GIOCHERA’ IN SERATA CONTRO IL GENOA - DI FRANCESCO: "PASSO INDIETRO? IO NON SCAPPO"