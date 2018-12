“SALAH PER UN’ALTRA VOLTA” – DOPO L’ELIMINAZIONE DI NAPOLI E INTER, SI SCATENANO GLI JUVENTINI: BATTUTE, IRONIE E MEME SUI SOCIAL – SU TWITTER I TIFOSI NERAZZURRI SI SCAGLIANO INOPINATAMENTE CONTRO “LA MEDIOCRITA’” DI SPALLETTI (CHE AMBIENTINO MILANO: ALTRO CHE ROMA...) – ALESSANDRO CATTELAN: “AMO L’INTER PIÙ DI PRIMA, IERI HO PIANTO. DEVO RIMPROVERARE SAN SIRO PERCHÉ…”

2. CATTELAN: “AMO L’INTER PIÙ DI PRIMA, IERI HO PIANTO. DEVO RIMPROVERARE SAN SIRO PERCHÉ…”

Marco Macca per www.fcinter1908.it

Domani c’è la finale di X Factor e per Alessandro Cattelan è una vigilia importante, professionalmente parlando. Di certo, però, l’animo del conduttore, grande tifoso dell’Inter, non è dei migliori dopo quanto accaduto a San Siro contro il PSV Eindhoven, una partita che ha sancito l’eliminazione dalla Champions della squadra di Spalletti. Ai microfoni di Sky Sport, Cattelan, presente ieri al Meazza, ha raccontato la sua amarezza:

“Sapete di quanto ha diminuito il mio amore per l’Inter la partita di ieri? Zero. Voglio bene all’Inter più di prima. Una cosa che sarebbe stata bella e strana alla fine è stata normale e brutta. Lo stadio ieri era bello, ma aprirei una discussione: San Siro ieri guardava a Barcellona, lo sentivi. Abbiamo questo viziaccio in Italia: pensiamo sempre che gli altri facciano i biscotti, ma al limite li facciamo noi, perché ce l’abbiamo nella nostra mentalità. Eppure si vedeva che allo stadio erano tutti concentrati su quello che accadeva di là ed è stato brutto. Che noi tifosi pensiamo sempre agli altri mi dispiace. Ieri all’inizio mi è scesa una lacrima“.

2. INTER, FURIA SOCIAL CONTRO SPALLETTI

Da sportmediaset.mediaset.it

L'Inter è fuori dalla Champions League e sui social è subito partita la caccia al principale colpevole della debacle nerazzurra. Luciano Spalletti è il principale obiettivo dei tifosi, tanto che su Twitter è già spuntato l'hashtag #spallettiout. Nel mirino le scelte del tecnico, in particolare la decisione di sostituire nel finale Politano, uno dei più brillanti, con Vrsaljko quando l'Inter doveva segnare un altro gol e vincere.

Cambi sbagliati - come quello di Politano con Borja Valero nella sfida dello Stadium contro la Juve - e scelte di formazione non condivise: i tifosi dell'Inter vogliono una squadra più votata all'attacco, perché l'Inter "ha bisogno di un allenatore che gioca per vincere, non per pareggiare". "Noi tifosi ci meritiamo una squadra migliore", scrive qualcuno, ma c'è anche chi va oltre, chiedendo l'esonero di Spalletti e parlando di "mediocrità" del tecnico.

