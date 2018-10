“SIAMO STATI IMBARAZZANTI” – IN EUROPA LEAGUE IL MILAN VA KO COL BETIS, GATTUSO: “IO IN DISCUSSIONE? E' GIUSTO. CI METTO LA FACCIA, NON VOGLIO PARARMI IL CU*O” " – MA DALLA SOCIETA’ FANNO SAPERE CHE LA SUA PANCHINA NON E’ A RISCHIO – LAZIO CHAMPAGNE COL MARSIGLIA IN UN CLIMA INFERNALE: ASSALTATO IL PULLMAN BIANCOCELESTE E SCONTRI NELLA NOTTE – VIDEO

Un Gattuso amareggiato, deluso e preoccupato per il momento del Milan. Il tecnico non ci ha girato intorno dopo il k.o. col Betis a San Siro: "Una prestazione bruttissima, imbarazzante, e bisogna metterci la faccia. Il derby è stata una batosta tremenda. Vedo una squadra spenta e questo deve farmi riflettere - spiega il tecnico ai microfoni di Sky Sport -. Abbiamo perso la bussola. Oggi è stata una partita di sofferenza e ho visto che stiamo perdendo le nostre sicurezze: non troviamo più le nostre giocate, non c'è fluidità e tranquillità, manca l'inserimento delle mezzale, invece di guardare avanti torniamo indietro. Dopo il gol di Cutrone è sembrato che potessimo farcela ma nel complesso ci è andata bene, la gara è stata dominata dal Betis".

"CI METTO LA FACCIA" — "Mi preoccupa la fragilità del gruppo - continua ancora la disamina di Gattuso -. Facciamo fatica a far girare la palla, spesso torniamo indietro e non attacchiamo. Devo parlare con i ragazzi e capire quale sia il problema, magari sono le mie idee tattiche non lo so". E qui Gattuso si assume in toto la responsabilità del momento no dei rossoneri: "Sento che questo squadra è in grandissima difficoltà, ma il primo responsabile sono io e devo trovare la soluzione migliore perché così non andiamo da nessuna parte. In questo momento non penso alla mia panchina e al mio c... Se mi verrà data la possibilità io penserò solo a far migliorare quanto visto oggi. Sono il primo responsabile di questa prestazione. Sono legato ai risultati, bisogna metterci la faccia e qualsiasi cosa accadrà non ci sarà alcun problema. È difficile per un allenatore dormire dopo una prestazione così, una delle più brutte. Questa squadra non può pensare di fare un campionato importante con questa mentalità".

