“SONO INCAZZATISSIMO” – IL CHELSEA PERDE IL DERBY CON L’ARSENAL E SI SCATENA LA FURIA DI SARRI: “CAMBIARE LA MENTALITA’ A QUESTO GRUPPO RICHIEDE UN PERCORSO DIFFICILE. ANCHE IO MI SENTO RESPONSABILE" – "HIGUAIN? E’ NELLA NOSTRA LISTA DI MERCATO MA NON CONOSCO LA SITUAZIONE” – VIDEO

Stefano Boldrini per gazzetta.it

I derby con le grandi di Londra provocano il mal di testa al Chelsea di Maurizio Sarri: dopo i due ko con il Tottenham – in campionato e nella semifinale di Coppa di Lega – ecco questa caduta sul campo dell’Arsenal. Il 2-0 per i Gunners fotografa il match: la squadra di Emery ha trovato i gol nel primo tempo con la doppia firma francese di Lacazette e Koscielny, mentre nella ripresa ha gestito il possesso palla dei Blues – alla fine uno sterile 64% - senza particolari sofferenze. Al netto del palo colpito da Alonso al 45’, bisogna aspettare l’82’ per annotare una parata di Leno: ancora una volta l’attacco del Chelsea è sbiadito e questo spiega perché lo sbarco di Gonzalo Higuain sia atteso come quello di un messia, ma è soprattutto l’approccio al match il vero capo d’accusa: molle, svagato, di burro.

I MERITI GUNNERS — L’Arsenal, schierato con il 4-4-2 e il centrocampo a rombo, con Ramsey in pressing costante su Jorginho, è quasi perfetto in difesa, attento a centrocampo e sfrutta al meglio le occasioni create: il 2-0 è meritato e consente ai Gunners, in coppia con il Manchester United, di portarsi a – 3 dalla zona Champions. L’unica nota negativa è l’infortunio di Bellerin. Lo spagnolo si fa male da solo al ginocchio sinistro: esce in barella e c’è il timore che la faccenda sia seria. Il Chelsea, quarto, perde doppio: la banda di Sarri deve fare i conti non solo con il quarto ko in campionato, ma con una situazione di classifica non proprio rassicurante.

I GOL — L’1-0 di Lacazette al 14’, dopo la parata d’istinto al 4’ di Kepa su Aubameyang e il palo sfiorato da Sokratis al 7’, è un capolavoro. Il francese controlla il cross basso di Bellerin, con un tocco salta Pedro, con l’altro evita Alonso e con il terzo fulmina Kepa. L’Arsenal, con il centrocampo a rombo e la coppia d’attacco Lacazette-Aubameyang che si alterna sulle corsie laterali, è padrone della situazione. All’improvviso, al 18’, sul lancio lungo di David Luiz, Pedro si trova di fronte a Leno: il pallonetto è impreciso. L’unica fonte di gioco dei Blues sono i suggerimenti di Luiz, il resto è buio totale. Al 39’, il 2-0: Sokratis crossa nel mucchio e Koscielny, con la spalla, raddoppia. Il palo di Alonso al 45’, capocciata sul corner di Willian, chiude il primo tempo. Nella ripresa, Chelsea all’assalto alla cieca. L’Arsenal gestisce e incassa tre punti d’oro.

SARRI DURISSIMO — Sarri decide di parlare in italiano ed è durissimo con la squadra: “Sono incazzatissimo. L’approccio mentale è stato completamente sbagliato. Siamo stati battuti da una squadra che ci è stata superiore soprattutto nella determinazione e nella cattiveria. Pensavo che il problema lo avessimo risolto, invece non è così e cambiare mentalità a questo gruppo richiede un percorso difficile. Anche io mi sento responsabile. Ora dobbiamo parlare nello spogliatoio e con estrema chiarezza”.

Da sport.sky.it

Gonzalo Higuain è nella lista degli acquisti del calciomercato invernale 2019 del Chelsea. Parola di Maurizio Sarri, allenatore dei Blues che si è soffermato sulla situazione del Pipita al termine della partita persa dai suoi per 2-0 contro l'Arsenal all'Emirates Stadium. Un ko indigesto per Sarri, che ha inchiodato Hazard e compagni al quarto posto, a +3 sugli stessi Gunners.

Nel pomeriggio dell'Emirates, reso complicato dalle reti di Lacazette e Koscielny, c'è stato spazio anche per il calciomercato Chelsea. Con fari puntati, manco a dirlo, sul centravanti del Milan Gonzalo Higuain. Sarri non si è sbilanciato sul possibile arrivo dell'attaccante argentino, con lui ai tempi di Napoli, in Premier League: "Il suo nome è uno della lista - ha spiegato ai microfoni di Sky Sport l'allenatore del Chelsea - ma sinceramente non so come siano in evoluzione la sua situazione o le altre situazioni". Sarri pensa solo al campo, concetto ribadito in mixed zone:

"Io una volta che ho espresso quello che è il mio pensiero su come si può rinforzare la squadra, non devo interessarmi tutti i giorni delle dinamiche di mercato. Non mi voglio interessare, ho fatto una riunione con la società 15 giorni fa e da allora sono sicuro che stanno facendo quello che si può per portare qui i calciatori che si possono prendere in un mercato difficile come quello di gennaio. A me il calciomercatoannoia, se volessi pensare tutti i giorni al mercato farei un altro lavoro". Con una considerazione destinata al campo: "Non so esattamente come siano le situazioni in questo momento, ma se non cambiamo mentalità possiamo comprare chiunque - le parole di Sarri - sarà la stessa cosa. Sono arrabbiato per come è andata contro l'Arsenal, avevamo discusso a lungo di queste partite fatte con un livello di determinazione inferiore rispetto agli avversari già dopo il Tottenham. Questo mi fa arrabbiare".

