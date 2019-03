IL MANICO DI MONZA - PAOLO BERLUSCONI È IL NUOVO PRESIDENTE DEL CLUB BRIANZOLO. GALLIANI AD E CANTAMESSA, STORICO AVVOCATO DEL MILAN DEI TRIONFI BERLUSCONIANI NEL CDA – IL FRATELLO DI SILVIO E’ RAGGIANTE: “VOGLIAMO LA B. E’ SEMPRE UN PIACERE LAVORARE CON GALLIANI. LUI E SILVIO SONO UNA COPPIA PERFETTA”

La migrazione dal Milan al Monza della famiglia simbolo del trionfale trentennio rossonero è diventata ancora più palese.

Da ieri, infatti, Paolo Berlusconi è il nuovo presidente del Monza Calcio del quale era consigliere a seguito dell'ingresso di Fininvest nel club brianzolo. Nicola Colombo, il dirigente che aveva raccolto il club dal fallimento e che aveva favorito l'arrivo della holding nell'estate scorsa, si è dimesso dando vita così al formale passaggio di consegna che nei fatti era già avvenuto a settembre con l'avvento di Adriano Galliani quale amministratore delegato. «Si tratta di un ulteriore segno, qualora se ce ne fosse stato bisogno, che la famiglia crede nello sport e assegna a questo settore un compito di promozione del territorio», la prima chiosa di Paolo Berlusconi che nel Milan è sempre stato al fianco del fratello Silvio e di Galliani come vicepresidente.

Insieme hanno vissuto in prima linea l'epopea splendida di Sacchi, Capello, Ancelotti e Allegri; sempre insieme hanno cominciato a costruire il nuovo Monza, impegnato nel campionato di Lega-pro e che ha già raggiunto la finale della Coppa Italia di categoria. «Sarebbe bello, appena entrati, iniziare alzando un trofeo. Sarebbe bello per due motivi: per cominciare nel modo migliore la nuova avventura e per guadagnare un percorso meno complicato lungo il cammino dei play-off che rappresenta la strada della promozione per chi non arriva primo nel girone», la spiegazione didascalica di Paolo Berlusconi.

Il Monza è già stato rivoltato come un calzino durante il mercato di gennaio: la squadra, affidata a Cristian Brocchi, anche lui passato dal Milan prima come calciatore e poi come allenatore del dopo Mihajlovic, ha cambiato l'intera rosa, dal portiere titolare al parco attaccanti: 16 nuovi acquisti in totale, è arrivato a completare il gruppo anche il fratello di Paquetà.«È sempre un piacere lavorare con Adriano. Lui e Silvio sono una coppia perfetta», l'altra chiosa di Paolo Berlusconi, sempre presente al Brianteo con la sciarpa bianco-rossa al collo.

