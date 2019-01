MIHA MALE – LE GNOCCHISSIME FIGLIE DI SINISA, VIKTORIJA E VIRGINIA MIHAJLOVIC, SONO TRA I NAUFRAGHI DELL’ISOLA DEI FAMOSI – IERI IL TECNICO SERBO SI E’ COMMOSSO DA VIANELLO NEL RICORDARE BOSKOV: "TU PENSAVI CHE FACESSE CIÒ CHE GLI DICEVI, INVECE FACEVA CIÒ CHE DICEVA LUI" – E POI RICORDA QUANDO GLI SUGGERI’ DI FAR ESORDIRE UN CERTO FRANCESCO TOTTI…

mihajlovic e le figlie

Da gazzetta.it

"Ho rifiutato diverse proposte in Italia perché voglio andare all’estero, sono qui dal 1992 e voglio provare a fare un’esperienza all’estero". Siniša Mihajlovic, ospite di Rabona su Rai3, ha raccontato le sue ambizioni per il futuro, con uno sguardo al passato. Nel corso della trasmissione, infatti, l’ex calciatore serbo, maestro dei gol su punizione ha ripercorso le tappe principali della sua carriera, dagli esordi nel Vojvodina e nella Stella Rossa ai successi ottenuti in Italia in Serie A e ha rivelato al pubblico la tecnica utilizzata per andare a rete:

“Calciavo le punizioni in tutti i modi ma prendevo sempre la stessa rincorsa, in modo che il portiere non potesse sapere che tiro avrei fatto, e poi lo guardavo fino all’ultimo passo, cosa che non facevo per i rigori". E ha continuato scherzando: "Con i miei giocatori dico che ho sbagliato più rigori che punizioni. Ho giocato a calcio solo perché ci sono le punizioni, altrimenti avrei preferito la pallacanestro”.

le figlie di mihajlovic

BOŠKOV E TOTTI — Ricordando l’amico Vujadin Boškov, Siniša non è riuscito a trattenere la commozione: “Era molto intelligente. Tu pensavi che facesse ciò che gli dicevi, invece faceva ciò che diceva lui”. Nel 1993 fu Mihajlovic, allora alla Roma, a suggerire a Boškov di fare esordire Francesco Totti nel massimo campionato: “Portiamo questo ragazzino con noi, è bravo, se ci va bene lo facciamo esordire. Vincevamo 2-0 mancavano 15 minuti alla fine, mi avvicinai alla panchina e chiesi al mister di metterlo dentro”.

virginia mihajlovic

LE SEXY FIGLIE DI MIHAJLOVIC TRA I NAUFRAGHI. CHI SONO VIKTORIJA E VIRGINIA

Da www.leggo.it

virginia mihajlovic 8

Isola dei Famosi 2019, le figlie di Sinisa Mihajlovic saranno nel cast. L’ufficialità è arrivata ieri: Viktorija e Virginia Mihajlovic parteciperanno alla 14esima edizione dell’ Isola dei Famosi , al via il prossimo 24 gennaio con Alessia Marcuzzi su Canale 5. Le figlie di Sinisa Mihajlovic, ex allenatore di Milan e Torino e già arcigno difensore di Lazio e Inter hanno confermato ieri con un post su Instagram le voci sulla loro partecipazione al reality.

virginia mihajlovic 7 virginia mihajlovic 3 sinisa mihajlovic foto mezzelani gmt4 mihajlovic totti foto mezzelani gmt98 mihajlovic moglie mihajlovic minum foto mezzelani gmt96 mihajlovic mihajlovic minum foto mezzelani gmt97 mihajlovic mihajlovic totti foto mezzelani gmt99 MIHAJLOVIC ZALONE MIHAJLOVIC mihajlovic mihajlovic MIHAJLOVIC 1 viktorija mihajlovic 1 viktorija mihajlovic viktorija mihajlovic 2