E MOU CHE SUCCEDE? BOMBA DALL’INGHILTERRA: MOURINHO ESONERATO DAL MANCHESTER UNITED - IL MANAGER PORTOGHESE PAGA I DELUDENTI RISULTATI IN PREMIER E LO SCONTRO FRONTALE CON DIVERSI BIG DELLO SPOGLIATOIO DEI RED DEVILS (A PARTIRE DA POGBA) - IL FUTURO DI MOU SARA' DI NUOVO IN ITALIA? 

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(ANSA) José Mourinho è stato esonerato dal Manchester United con effetto immediato. Il manager portoghese paga i deludenti risultati della prima parte della stagione.

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