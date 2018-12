NAPOLI E INTER, FUORI DUE – SCONCERTI: "LA SQUADRA DI ANCELOTTI HA MOLTI PIÙ RIMPIANTI DEI NERAZZURRI, COL LIVERPOOL HA MERITATO DI PERDERE, NON MERITAVA PERO’ DI LASCIARE LA CHAMPIONS: HA PERSO UNA SOLA PARTITA.." - "L' INTER CONFERMA UN LIMITE DI GIOCO APPARSO CHIARO SIA COL BARCELLONA CHE CON IL TOTTENHAM" – LE LACRIME DI WANDA NARA PER L’ELIMINAZIONE - VIDEO

Mario Sconcerti per il Corriere della Sera

inter psv

Il Napoli ha molti più rimpianti dell' Inter, ha perso solo una partita e con il risultato minimo. Lascia il posto a chi di partite ne ha perse tre su sei. L' Inter non ha mai giocato benissimo in Champions ma si pensava che qualunque formazione sarebbe bastata per andare oltre il Psv. Non è stato così, non c' è stato né gioco né anima, una partita brutta, rimediata e affondata alla fine dal gol di Lucas a Barcellona.

liverpool napoli

È stato molto più in campo il Napoli, a Liverpool si è corso e si è colpito, una partita a tratti bellissima. Il Napoli ha meritato alla fine di perderla, non meritava però di lasciare la Champions. Gli è mancata personalità in mezzo al campo, lo stesso Allan ha combattuto, ma sono partite queste in cui combattere è il minimo, lo fanno tutti. Sono mancati gli uomini di classe, Insigne, lo stesso Mertens, lo stesso Callejon.

liverpool napoli

Il Liverpool è stato insistente soprattutto nel riprendere subito il pallone perso. Un giocatore bello e confuso (Manè) ha sbilanciato la difesa ma sbagliato gol. Un altro (Salah) ha fatto quello che voleva e confermato la sua vicinanza con Messi e Ronaldo. Resta su tutto questa doppia eliminazione, questo pesante ritorno al passato, un piccolo esercito subito dimezzato. Nel Napoli c' è un sapore di grande occasione persa. Nell' Inter la conferma di un limite di gioco apparso chiaro sia col Barcellona che con il Tottenham. Fino all' imprevedibile pareggio col Psv.

Sono due passi falsi mortificanti. Tutto quello detto e pensato fino ad ora su Napoli e Inter ha un altro senso, molto più vago. A due settimane da Natale la Juve è lontana da entrambe e non c' è più la Champions a rimediare. Si torna a giocare nel rifugio degli incompiuti, l' Europa League, uno schiaffo alla volontà di potenza che sembrava ormai vicina. Ma se il Napoli è sembrato comunque un ospite sfortunato, l' Inter è sembrata sempre un po' in balia degli invitati.

