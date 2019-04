1 apr 2019 09:39

NESSUNO VUOLE ESSERE ROBIN (OLSEN) - DOPO L'ENNESIMA PAPERA CON IL NAPOLI, IL PORTIERE DELLA ROMA FINISCE NEL MIRINO DI CRITICA E TIFOSI: "ORMAI L'UNICA COSA CHE RIESCE A PRENDERE SONO GLI INSULTI" - PALLOTTA UNCHAINED: "NON CI SONO PIU’ ALIBI PER NESSUNO, I GIOCATORI TIRINO FUORI LE PALLE. INACCETTABILE LA PARTITA CON LA SPAL E CONTRO IL NAPOLI È STATA ANCHE PEGGIO. IL TEMPO DELLE SCUSE E’ FINITO” – RANIERI: "NON SONO PENTITO DI ESSERE TORNATO ALLA ROMA" - VIDEO