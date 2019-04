1 apr 2019 12:12

NON MESCOLIAMO LA TEOLOGIA CON LA RELIGIONE - IL PAPA: “SBAGLIATO CHIAMARE MESSI DIO”. E INFATTI L’UNICO DIO RESTA MARADONA - IL PONTEFICE IN UN'INTERVISTA IN TV PARLA DELLA PULCE: “LA GENTE DICE CHE MESSI È DIO COME PER DIRE ‘TI ADORO’. IN TEORIA È UN SACRILEGIO, NON SI PUÒ DIRE...”