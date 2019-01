OSSESSIONE ARGENTINA: ECCO PERCHE’ HIGUAIN VUOLE ANDARE AL CHELSEA – IL PIPITA VUOLE RIPRENDERSI LA NAZIONALE: IN LUGLIO SI GIOCHERA’ LA COPPA AMERICA: ULTIMA CHIAMATA PER IL BOMBER ARGENTINO CHE NON VUOLE ESSERE PIU' IDENTIFICATO COME SIMBOLO DEL FALLIMENTO DELLA GENERAZIONE D’ORO - IL MILAN ACCELERA PER PIATEK. LEONARDO CHIAMA PREZIOSI: PERDE TERRENO LA CANDIDATURA DI MORATA

Carlos Passerini per il Corriere della Sera

Assicura chi lo conosce che, fra i molti pensieri che affollano la mente di Higuain, uno dei più ricorrenti sia una data con un luogo: 7 luglio, Maracanà. È lì che fra meno di sei mesi si giocherà la finale di Coppa America ed è lì che il Pipita sogna di essere. Un' ossessione, dice chi gli sta vicino. Conseguenza diretta di una consapevolezza: a Qatar 2022 Gonzalo avrà 35 anni.

Troppi, per crederci davvero. Il tempo stringe. Molti in Argentina lo identificano con il simbolo stesso del fallimento della Generazione d' Oro, quella capace di perdere tre finali tra Mondiali e Coppe America: un' umiliazione, questa, che affligge il Pipita più di quanto in Europa riusciamo forse a comprendere. Il problema è che dal Mondiale russo in poi Gonzalo è stato di fatto tagliato dalla Selecciòn: sparito, zero convocazioni.

Dietro alla scelta estiva del Milan c' era anche questo: una stagione da protagonista per riprendersi la Nazionale, per poi chiudere il cerchio, in casa del nemico, per la vendetta perfetta che varrebbe una carriera, una vita. La realtà è però diversa, l' Argentina oggi è più lontana di prima. Anche per questo la voglia di Chelsea è sempre più forte: nella testa del Pipita, Londra è l' ultima chance per sfatare una maledizione che lo tormenterebbe fino all' ultimo dei suoi giorni.

MILAN, CONTATTO PER PIATEK: LEONARDO TELEFONA A PREZIOSI

Da gazzetta.it

In attesa di conoscere il futuro di Gonzalo Higuain, il Milan accelera su Krzysztof Piatek: nel caso il Pipita dovesse cambiare aria - in direzione Londra - già a gennaio, i rossoneri hanno tutte le intenzioni di assicurarsi il 23enne attaccante polacco del Genoa.

È di ieri la notizia del primo contatto tra il d.t. milanista Leonardo e il presidente rossoblù Enrico Preziosi: tutti i dettagli nell’articolo di Carlo Laudisa e Marco Pasotto sulla Gazzetta dello Sport in edicola oggi. Il Milan spera di poter esercitare la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto, il Genoa potrebbe non essere orientato ad accettare un incasso spalmato su più anni. La trattativa si annuncia lunga, e il Real Madrid (interessato a Piatek) è alla finestra.

QUI CHELSEA — Intanto, però, il Chelsea non ha ancora presentato un’offerta concreta alla Juve per Higuain, nonostante il pressing di Sarri per avere in squadra l’attaccante che ha allenato con successo a Napoli. Difficilmente in tutto questo giro rientrerà Alvaro Morata: troppi i 15 milioni lordi d’ingaggio annuo che il Milan dovrebbe sborsare per lo spagnolo.

