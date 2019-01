MORO PER SEMPRE - PERCHE’ L’ITALIA NON HA MAI CHIESTO L’ESTRADIZIONE DELL'EX BR LOJACONO? DOPO 20 ANNI UNO DEGLI AUTORI DELLA STRAGE DI VIA FANI ROMPE IL SILENZIO: "ACCETTEREI L'ERGASTOLO IN SVIZZERA, MA HO SCONTATO LE MIE CONDANNE. E L'ITALIA NON HA MAI CHIESTO LA MIA ESTRADIZIONE" - IL FIGLIO DEL CAPOSCORTA DI MORO: "VENGA QUI O TACCIA. MA FORSE HA RAGIONE A DIRE CHE LO STATO HA AVUTO PAURA DI CERTE VERITÀ. IO ASPETTO CHE LUI E GLI ALTRI MARCISCANO IN GALERA". LA LETTERA INEDITA DEL BRIGATISTA ALLA COMMISSIONE FIORONI