Altissima tensione all'Inter. Dopo il ko con la Lazio, criticato per averlo lasciato in tribuna, Luciano Spalletti ha bollato Mauro Icardi come "uno che non fa la differenza". Parole forti, quelle del mister, il quale ha ricordato come l'Inter abbia mancato la qualificazione in Champions League in stagioni in cui Maurito ha giocato sempre. A stretto giro di posta, ecco la replica di Wanda Nara, moglie e agente dell'argentino, che ha detto la sua a Tiki Taka su Italia 1: "Mauro è abituato a sentire tante cose, lui vuole segnare e fare il bene dell'Inter". Ora, ci si attende la convocazione per la partita contro il Genoa: "È pronto, ora dipende solo dalla scelta dell'allenatore". E ancora: "A San Siro Mauro continuava a spingere la squadra come quando l'ha guardata in tv. Lui ci tiene molto ai compagni e non lo deve dire pubblicamente".

Eva A. Provenzano per www.fcinter1908.it

E’ appena finita la partita dell’Inter contro la Lazio: a San Siro è arrivata una sconfitta. Ma più che i tre punti persi a tenere banco è il caso Icardi: la decisione di Spalletti di non convocarlo dopo essersi messo a disposizione e poi le parole del post gara dell’allenatore nerazzurro che ha fatto capire come il giocatore per lui non si sia comportato bene con la squadra e per questo è rimasto fuori in questa gara. La moglie del giocatore, Wanda Nara, negli studi di Tiki Taka ha parlato e ha detto:

-Bicchiere mezzo pieno perché Spalletti ha detto che torna se continua ad allenarsi così?

Mauro penso sia pronto e dipende dall’allenatore.

-Se Icardi tornasse indietro rifarebbe le stesse scelte?

Non so di che scelte mi state parlando.

-L’atteggiamento avuto con i compagni?

Non lo so, dipende da come si vede la situazione, magari dall’interno si vede in maniera diversa. Non abbiamo sentito ancora parlare lui e lui si aspetta solo di giocare, si prepara quello. Non posso rispondere io ad una domanda che dovrebbe essere fatta a Mauro.

-Come l’ha vissuta?

Stasera aveva una telecamera puntata addosso. Si vedeva come spingevano la squadra in continuazione anche con i nostri bambini, anche allo stadio stasera come altre volte che siamo andati. La squadra l’ha sostenuta anche da casa quando non siamo stati allo stadio. Ci tiene ai suoi compagni e non è che lo deve dire pubblicamente o sui social, ci tiene ad aiutare la squadra.

-Le parole di Spalletti?

Uno come Mauro è abituato a sentire tante cose intorno, non pensa alle polemiche, ma si concentra su quello che vuole fare: giocare, segnare e aiutare l’Inter.

-Ricanteresti ‘Nerazzurri nel cuore’?

Certamente.

-C’era Zenga in tribuna?

Sì.

-La festa dell’altra sera?

C’erano quasi tutti, era una festa a sorpresa per la moglie di Gagliardini che è in attesa del primo figlio.

-Vuoi dare altre interpretazioni rispetto a quanto detto da Spalletti?

No.

-Speri che sia convocato quindi?

Ovviamente.

-Che reazione vi aspettate dai tifosi?

Mi aspetto come sempre l’affetto come sempre ci hanno fatto sentire a noi come famiglia e a Mauro.

-Le parole di Batistuta su Icardi?

Vorrei piuttosto dire che lui è considerato un mito in Argentina, è un orgoglio enorme, al di là della carriera che ha fatto in Italia, gli vogliono tanto bene gli argentini. E anche Mauro da piccolino diceva che voleva diventare come Batistuta.

-San Siro?

Io vorrei tenerlo ovviamente.

