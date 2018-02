5 feb 2018 18:22

PEGGIO EL TACCONI DEL BUSO – STASERA A “STRISCIA” TAPIRO D’ORO ALL'EX PORTIERE DELLA JUVE PER IL VIDEO IN CUI SI LASCIAVA ANDARE A COMMENTI IN LIBERTA’ SU IDRIS - ”SONO DI DESTRA MA NON RAZZISTA, IO E IDRIS SIAMO AMICI, LO CHIAMO SEMPRE NEGHER, DA 40 ANNI, SIMPATICAMENTE, IN MILANESE. LUI NON SI ARRABBIA MAI” - VIDEO