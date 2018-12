IL PIANO DEL BERLUSCA PER IL MONZA: LO TRASFORMA IN SPA E AUMENTA IL CAPITALE SOCIALE – ECCO QUANTI SOLDI FARA' ARRIVARE DA MEDIASET - ATTUALMENTE NELLA CLASSIFICA DI LEGA PRO IL CLUB BRIANZOLO È DODICESIMO. IL MERCATO DI GENNAIO SARÀ LA PRIMA OCCASIONE PER DARE SOSTANZA AGLI ANNUNCI – VIDEO STRACULT DI POZZETTO

Da www.liberoquotidiano.it

L'annuncio, Silvio Berlusconi, l'ha fatto in occasione della cena di Natale con dirigenti e giocatori: il Monza Calcio diventerà una Società per Azioni (ora è una srl). Una svolta societaria, ma non l'unica. Perché Fininvest, attuale socio unico del Club, per attirare investitori ha annunciato l'intenzione di decuplicare il capitale sociale dagli attuali 100mila euro a un milione di euro, mettendo 900mila euro entro la fine del 2018.

Da luglio, poi, come ha annunciato l'ad Adriano Galliani, il nome della società passerà da "Società Sportiva Monza 1912" a "Ac Monza 1912". La creazione di una società di categoria superiore dovrà però andare di pari passo con i risultati: attualmente nella classifica di serie C il Monza è dodicesimo. Il mercato di gennaio sarà la prima occasione per dare sostanza agli annunci.

