"CR7, GESTO POCO SPORTIVO", BALOTELLI PUNZECCHIA RONALDO PER IL COLPO DI PETTO AL PORTIERE DEL TORINO DOPO IL RIGORE E POSTA SU INSTAGRAM LA FOTO DI QUANDO AFFRONTAVA E GUARDAVA DALL'ALTO IN BASSO IL PORTOGHESE IN UN INTER-UNITED DEL 2009 -LA ROTTURA COL TECNICO DEL NIZZA VIEIRA CHE DICE: "CERTE VOLTE MARIO LO MENEREI" – E LA FIORENTINA PER GENNAIO PENSA A BALO...

"Why always me?". Deve averlo pensato ancora una volta Mario Balotelli ieri sera, quando sul divano assisteva alla querelle Cristiano Ronaldo-Ichazo. Dopo aver segnato il fuoriclasse portoghese nell'esultanza è andato petto a petto contro l'estremo difensore granata. Un gesto certamente non violento, ma che in molti hanno interpretato come provocatorio e poco rispettoso.

E infatti il direttore di gara ha estratto il cartellino giallo nel confronti di CR7. La scena non è piaciuta a SuperMario, che nelle sue Instagram Stories ieri sera ha punzecchiato il numero sette juventino, pubblicando un video dell'episodio in cui ha aggiunto un inequivocabile "Se l'avessi fatto io ciaaaaoooo!". Come a dire, due pesi e due misure.

NUOVA PUNTATA — Sui social, manco a dirlo, si è scatenato il putiferio. D'altronde si sa, Balotelli è e rimane un personaggio divisivo. Così in tarda serata il centravanti del Nizza ha postato una foto risalente al 2009, quando guardava dall'alto in basso Cristiano Ronaldo durante Inter-Manchester United di Champions League. In quella gara tra i due in campo non mancarono le scintille. Nove anni dopo le cose però sono diverse. Poche parole, quelle utilizzate da Mario, come didascalia per archiviare il tam tam galoppante della polemica social: "Good night. Sfogatevi pure nei commenti tanto ormai sono abituato. Comunque massimo rispetto per lui anche se ho commentato un suo gesto poco sportivo".

2. VIEIRA E IL RIBELLE BALOTELLI: «CERTE VOLTE LO MENEREI»

Alessandro Grandesso per la Gazzetta dello Sport

I gol non arrivano da maggio e l' idillio con i tifosi sembra solo uno sbiadito souvenir. Mario Balotelli vive il momento più complicato a Nizza, nonostante in panchina ci sia un tecnico che lo conosce bene, avendoci giocato insieme sia all' Inter che al City. Ma il rapporto con Vieira non è solare, come emerge da un reportage di «Canal+» che mette in luce tutte le tensioni tra l' ex centrocampista e l' attaccante che non sopporta i continui cambi. «Mario a volte lo menerei», ci scherza comunque su Vieira parlando con «l' Equipe».

SFOGO Non scherza Balotelli dopo un battibecco con il tecnico: «Bravo, continua così», commenta con sarcasmo in spogliatoio, al termine dello 0-0 a Guingamp (1 dicembre).

Partita ricamata con il primo scontro verbale pubblico.

«Continui a farmi uscire senza motivo», urla l' italiano scontento del cambio. «Avrei dovuto sostituirti nel primo tempo», replica Vieira. Poi lo sfogo tra i compagni: «Continua così, mi hai tolto al 70', la prossima volta fammi uscire al 50'. Non è solo colpa mia, ho fatto dieci tiri in otto gare». Sottinteso: non c' è gioco. Critica cui il tecnico risponde duro: «Lavora meglio e resti in campo».

FATICA E' solo l' apice dell' iceberg. Le prime avvisaglie già a fine ottobre, e la sconfitta interna con il Marsiglia (0-1), dove Balotelli avrebbe dovuto trasferirsi a luglio: «La cosa non si è fatta, non so perché», dice l' ex rossonero che dopo la sostituzione aggiunge con calma: «Non mi trovo bene in questo sistema di gioco, faccio fatica, non ho più molte occasioni come l' anno scorso, quindi devo venire più indietro per prendere la palla e spesso mi trovo lontano dalla porta. E questo non mi piace».

Con l' Amiens, due settimane dopo (1-0), altro cambio, contestato andando direttamente in spogliatoio: «Perché devo uscire se non sono né stanco né infortunato: comincia ad essere un po' troppo». Ma è solo l' inizio. A Nimes (0-1), altro cambio per non rischiare l' espulsione: «C' eravamo parlati da uomo a uomo, gli avevo detto che non sarebbe successo, ma si vede che non ci siamo capiti», dice Balotelli che poi prende a calci la lavagnetta del tecnico. E si arriva a Guingamp, ai zero gol di Mario, sostituito pure ad Angers, e al 61'. E ieri assente per infortunio con il Saint Etienne (1-1). «Lo menerei - sdrammatizza Vieira all' Equipe -, ma non sono più un giocatore e cerco di essere costruttivo». Anche con i cambi.