"ICARDI? E' UMILIANTE TRATTARE PER FARGLI METTERE LA MAGLIA DELL'INTER" - LA LAZIO SUPERA L'INTER E RIAPRE LA CORSA AL QUARTO POSTO, SPALLETTI SCATENATO SUL CASO ICARDI AL "CLUB" DI SKY: "PER COME SI E' COMPORTATO, MERITAVA DI STARE FUORI. E' GIUSTO CHE GIOCHINO GLI ALTRI" - SULLA QUESTIONE RELATIVA ALLA MEDIAZIONE DELL'AVVOCATO NICOLETTI: "PENSATE A COSA VUOL DIRE FARE UNA TRATTATIVA PER CONVINCERLO A VESTIRE LA MAGLIA DELL'INTER" - "LUI FA LA DIFFERENZA? SOLO MESSI E CR7 LA FANNO" - VIDEO

https://sport.sky.it/calcio/serie-a/2019/03/31/spalletti-icardi-esclusione-inter-news.html?intcmp=hp-sport_hero_box1-title_null

La polemica con Icardi era sopita. I tifosi dell'Inter si aspettavano un suo ritorno: pronti a fischiare magari, ma anche a andare oltre.

Invece l'Inter perde e l'allenatore va in TV a aizzare ulteriormente la polemica.



Icardi non è un capitano, ma Spalletti non è un leader pic.twitter.com/BIvP3TQZDh — Marco Castelnuovo (@chedisagio) 31 marzo 2019

Valerio Clari per gazzetta.it

milinkovic

La Lazio batte l'Inter 1-0 a San Siro grazie al gol di testa al 12' di Milinkovic e si rilancia in ottica qualificazione alla prossima Champions. La squadra di Spalletti resta terza a 53 punti, ancora due in più del Milan, ma i biancocelesti salgono a 48 con una partita in meno, il recupero con l'Udinese del 17 aprile. Insomma, potenzialmente sono tutte lì. I nerazzurri partono bene, con Skriniar che da azione d'angolo ha tutta la porta davanti, ma alza incredibilmente la mira. La Lazio invece colpisce alla prima occasione: pennellata di Luis Alberto sul secondo palo dove Milinkovic sovrasta Brozovic e di testa schiaccia in rete. Sotto di un gol, l'Inter prende il comando del gioco, ma fatica a creare. L'unica chance vera capita a Keita, ben murato da Strakosha sul primo palo.

spalletti icardi

Ci vuole allora un super Handanovic su Bastos e Luis Alberto per mantenere in vita la squadra di Spalletti prima dell'intervallo. A inizio ripresa l'Inter parte in pressione: Strakosha è bravo a bloccare in due tempi un tentativo di Perisic. Gli uomini di Inzaghi tengono il ritmo basso, ma non rinunciano a colpire: al 54' è ancora Handanovic a salvare su Caicedo e poi ad anticipare Immobile. I nerazzurri si scollano un po', ma il sinistro di Politano fa venire i brividi a Strakosha al 65'. Spalletti si gioca anche la carta Nainggolan al 74'. L'Inter attacca forte, ma la Lazio non si scombina più di tanto. Spalletti chiude addirittura senza punte di ruolo, togliendo uno stanchissimo Keita per Joao Mario. Strakosha non rischia più nulla e la Lazio torna prepotentemente in corsa per un posto nelle prime quattro.

SPALLETTI

Da gazzetta.it

Luciano Spalletti incassa il k.o. con la Lazio, ammettendo le difficoltà incontrate dalla sua Inter. "Sconfitta pesante contro una concorrente diretta. Abbiamo condotto a larghi tratti la partita, non siamo stati fortunati in avvio e abbiamo preso gol alla prima occasione, quando noi avevamo creato prima i presupposti. Poi loro hanno potuto fare la partita che preferiscono e ci hanno trovati impreparati un paio di volte". I

BORDATE A MAURITO — Magari con l'argentino almeno in panchina... "Icardi? Fa divertire voi. Lui per come si è comportato deve stare fuori, devono giocare gli altri. Siete voi giornalisti che create la novella. Poteva giocare 10'? No, poteva giocare anche un tempo. Ma c'è da stare in uno spogliatoio. All'interno di un gruppo bisogna avere credibilità, io ce l'ho da 22 anni credibilità con i miei giocatori. Gli eventi sono sotto gli occhi di tutti: hanno parlato ex calciatori e mi sembrano chiare le cose. Non è che senza Icardi non si va in Champions: Mauro è qui da anni, quante volte l'Inter è andata in Champions? Sarebbe umiliante anche per i tifosi fare una trattativa per convincere uno a mettersi la maglia dell'Inter. L'ho detto ieri: lui doveva stare fuori stasera e tornare alla prossima. Mauro fa la differenza? La differenza la fanno Cristiano Ronaldo e Messi, non Icardi. La vera forza della squadra è la disciplina e la professionalità. Ne abbiamo perse di partite uguali con Mauro in campo, e allora?".

icardi wanda nara 33