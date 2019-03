Da www.areanapoli.it

piccinini

Sandro Piccinini a "Un giorno da pecora" su Radio 1, ha raccontato un clamoroso retroscena: "Ricevevo molte telefonate il giorno dopo "Controcampo". Io però durante la partita tenevo il telefono spento, mentre ora non è più così e c'è il rischio di venire condizionati. So che alcuni uffici stampa di società calcistiche mandano messaggi ad alcuni miei colleghi, durante la partita. Qualcuno è molto sgradevole: so di miei colleghi rimasti molto male. Scrivono cose come 'hai sbagliato su una decisione arbitrale e cose di questo tipo'. Sono intimidazioni che a me non piacciano".

sandro piccinini

L'intervista è stata ripresa su Twitter da Maurizio Pistocchi, giornalista Mediaset, che ha scritto: "Sandro Piccinini ha raccontato a “Un giorno da pecora”(RadioRai1) che dirigenti di società messaggiano i telecronisti durante le partite. Magari anche i conduttori delle trasmission

pistocchi tweet

sandro piccinini piccinini PICCININI SANDRO PICCININI SANDRO PICCININI LUISA CORNA E SANDRO PICCININI PICCININI PICCININI caressa piccinini sandro piccinini piccinini sandro piccinini