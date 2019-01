"TIKI TAKA" CONQUISTA LA DOMENICA SU CANALE 5 – DOPO 6 ANNI IL PROGRAMMA TRASLOCA SULLA RETE AMMIRAGLIA DEL BISCIONE E SI FONDE CON “PRESSING”: IN CONDUZIONE SEMPRE PARDO (CHE PERDE LA SECONDA SERATA DEL LUNEDI’) – AL SUO FIANCO CI SARA’ WANDA NARA, OSPITI FISSI MUGHINI E CIRO FERRARA

(ANSA) "Tiki Taka" conquista la domenica di Canale 5. Dopo sei anni e 195 puntate su Italia 1, il programma di intrattenimento curato dalla testata SportMediaset, diretta da Alberto Brandi, con la ripresa del campionato si "incontrerà" con "Pressing" dando vita a una seconda serata che unirà cronaca e attualità a critica e approfondimento.

Il talk show sportivo condotto da Pierluigi Pardo negli anni si è confermato, sia in termini di ascolto sia di rilevanza sui social, come il più seguito e chiacchierato in Italia - sottolinea una nota Mediaset - e, da domenica 20 gennaio, traslocherà sulla rete ammiraglia con l'obiettivo di rimanere il punto di riferimento per tutti gli appassionati di calcio e non solo.

Per farlo, da un lato manterrà lo spirito critico e di approfondimento, dall'altro darà ampio spazio all'attualità, assicurando una sintesi accurata del turno di campionato, con tutti i gol e gli highlights dei match di Serie A, la moviola, i collegamenti con i campi e i commenti dei protagonisti. Il tutto raccontato con il ritmo di Pierluigi Pardo, affiancato da Wanda Nara, moglie e procuratrice di Mauro Icardi. Ospiti fissi in studio Giampiero Mughini e Ciro Ferrara, ma, come sempre, il salotto di Tiki Taka sarà aperto anche a tifosi vip e giornalisti non sportivi che prenderanno parte al dibattito sul weekend di campionato.

