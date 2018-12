cr7

Marco Gentile per il Giornale

Cristiano Ronaldo ha accettato la sfida di mettersi in gioco in Italia dopo aver militato per sei anni in Premier League nel Manchester United e dopo nove anni in Liga spagnola dove ha vinto di tutto con la maglia del Real Madrid. Il fuoriclasse di Funchal è già l'idolo dei tifosi della Juventus e fino a questo momento ha realizzato dodici reti, undici in campionato dov'è il capocannoniere insieme a Piatek del Genoa, e solo uno in Champions League.

Il 33enne portoghese è sereno sia in campo che nella sua vita privata grazie ai suoi figli e alla sua compagna Georgina Rodriguez con cui l'attaccante bianconero sta facendo davvero sul serio.

irina shayk

Nel corso degli anni, infatti, CR7 ha avuto tantissime relazioni e flirt con le più belle donne del mondo dello spettacolo e non solo. Una di loro è stata la top model russa Irina Shayk, ex fiamma del fuoriclasse della Juventus. Irina è uno dei volti più noti per quanto concerne le copertine di moda e la sua storia d'amore con Cristiano durò la bellezza di cinque anni. Irina vanta oltre 11 milioni di follower su Instagram e qualche tempo fa aveva commentato così la fine della sua storia d'amore con l'ex Real Madrid e Sporting Lisbona: "Si è detto e scritto molto sulla nostra storia, ma la realtà è che Cristiano mi ha tradito con decine di donne. Questo è il motivo della nostra separazione”.

